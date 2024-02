Flughafen Klagenfurt bekommt wieder Tagesrand-Verbindung nach Wien

Mit dem Abflug um 5.45 Uhr in Klagenfurt und der Ankunft um 6.35 Uhr in Wien seien nun alle Abflüge ab 7.00 Uhr erreichbar. Von Wien nach Klagenfurt geht es jeweils spätabends.

Der Flughafen Klagenfurt bekommt ab April wieder eine Tagesrand-Verbindung zum Flughafen Wien. Mit dem Abflug um 5.45 Uhr in Klagenfurt und der Ankunft um 6.35 Uhr in Wien seien nun alle Abflüge ab 7.00 Uhr erreichbar, wie etwa die wichtigen Nordamerika-Verbindungen. Jeweils am Abend zuvor fliegen die Austrian Airlines um 22.35 Uhr von Wien nach Klagenfurt, teilte der Flughafen Klagenfurt am Dienstag mit.

Mit diesen Flügen ist auch die Errichtung einer technischen Basis mit stationiertem Personal für regelmäßige Wartungsarbeiten (Line Maintenance) am Flughafen Klagenfurt verbunden. Neben den 13 wöchentlichen Verbindungen nach Wien werden im Sommer 2024 ab Klagenfurt die Charterflüge nach Paros/Naxos sowie die Ryanair-Strecken London-Stansted, Palma de Mallorca und Alicante angeboten. (APA)