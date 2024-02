Lustig sperrt zu, Weidler zieht um

Innenstadt. Im Papierwarengeschäft Lustig am Hohen Markt läuft der Totalabverkauf.

Das Schreibwarengeschäft Weidler übersiedelt unterdessen: weg vom (teuren) Graben.

Wien. Kunden stöbern bei den Grußkarten, sichten Geschenkpapier, fragen nach den letzten Füllfedern, an der Kassa ziehen die Mitarbeiter Rabatte ab: minus 30, minus 50, minus 70 Prozent. Seit Kurzem läuft der Abverkauf: Das Papierwarengeschäft Lustig am Hohen Markt 4 sperrt nach vielen Jahren mit Ende Februar zu.

Es wirkt schon jetzt ein bisschen leergeräumt, von außen sieht man überhaupt nur noch abgeklebte Schaufenster und neongelbe Plakate, die auf den laufenden Totalabverkauf hinweisen und den Passanten nebenbei ein bisschen Historie mitgeben. „Fast 200 Jahre Tradition in Wien“, steht da: Das Papierwarengeschäft Lustig ist seit 1826 an diesem Standort vertreten gewesen. „Eines der ältesten Papierwarengeschäfte und ehemals k. u. k. Hoflieferanten in Wien.“

Wilhelm Anton, der das Geschäft die vergangenen Jahrzehnte führte, geht nun in Pension – und das Unternehmen mit ihm. „Es sind sehr viele Kunden traurig und enttäuscht, dass wir bald nicht mehr da sind“, sagt der stellvertretende Filialleiter Michael Buxbaum im Gespräch mit der „Presse“. Während die Kunden die letzten Kuverts und Glitzerpickerln erstehen, ruft eine Dame der Verkäuferin genau das zu: „Das ist sehr traurig!“

Hohe Innenstadtmieten

Dass sich für das Geschäft kein Nachfolger fand, könnte am Standort liegen: Die aktuellen Innenstadtmieten können sich kleine Einzelhändler immer seltener leisten. Das sieht man auch an anderen Geschäften in bester Lage, mitunter in direkter Nachbarschaft. Eine Hausnummer weiter, am Hohen Markt 5, schloss vor wenigen Jahren das Haushaltswarengeschäft Rudolf Waniek, ebenfalls nach über 100 Jahren. Der Grund: die Miete, die sich mit der Übernahme vervielfacht hätte.

An Adressen wie dem Kohlmarkt und am Graben wurden die Traditionsgeschäfte ebenfalls weniger, hörten ganz auf oder zogen in Seitenstraßen: Die Reisebuchhandlung Freytag & Berndt ging in die Wallnerstraße, die Papierhandlung Huber & Lerner in die Weihburggasse, im Vorjahr schloss die Parfümerie Filz. Und kürzlich ist, wie „Der Standard“ berichtete, am Graben auch das traditionsreiche Schreibwarengeschäft Weidler ausgezogen. Nach 141 Jahren übersiedelt man nun in ein neues Geschäft in der Spiegelgasse 4.

„Es geht niemand freiwillig nach 140 Jahren“, sagt Harald Weidler, den das Aus des Papierwarengeschäfts Lustig nicht nur als Kollegen betrifft, sondern auch als Großhändler, der die kleineren Händler mit verschiedenen Artikeln versorgt. Aber: „Der alte Standort war nicht mehr zu finanzieren. Die Frage war: Entweder wir sperren ganz zu oder wir machen was Neues auf.“

„Die Leute freuen sich“

Harald Weidler hat sich dazu entschieden, weiterzumachen. Am 15. Februar soll das neue Geschäft in der Spiegelgasse eröffnet werden, es erstreckt sich über zwei Etagen und wird sogar etwas größer sein als das alte. „Wir haben einen super Kundenstock, die Leute gehen gern zu uns rein, weil wir wahnsinnig stark auf Beratung setzen, und die freuen sich schon richtig, dass wir weitermachen“, sagt er. „Das hat mich auch darin bekräftigt, nicht aufzugeben.“

Menschen, die sich etwa eine schöne, teure Füllfeder kaufen, gebe es noch immer: „Das ist beileibe nicht so, wie oft verlautet wird, dass das nur die ältere Generation ist“, sagt Weidler. „Wir haben auch junge Käufer, die das schätzen, wenn sie ein persönliches Schreibgerät haben. Und wenn es um hochwertige Schreibgeräte geht, wollen die Leute auch die Möglichkeit haben, ins Geschäft zu gehen und das zu probieren.“

Der bisherige Weidler-Standort am Graben wird übrigens zu einer Filiale des Waffelherstellers Pischinger. Wer den Lustig-Standort am Hohen Markt übernimmt, ist noch nicht bekannt. Immerhin wird es den Onlineshop weiterhin geben: Mitarbeiter Michael Buxbaum wechselt damit zur Firma Kieninger & Lagler.