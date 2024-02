Schreibwaren: Lustig sperrt zu, Weidler zieht um

Wien. Am Hohen Markt ist noch bis 29. Februar Abverkauf. In der Spiegelgasse wird bald neu eröffnet.

Wien. Seit kurzem läuft der Abverkauf: Das Papierwarengeschäft Lustig am Hohen Markt sperrt zu. Fast 200 Jahre lang hat es an diesem Standort ein Schreibwarengeschäft gegeben, die letzten 25 Jahre geführt von Wilhelm Anton. Der geht nun in Pension – und das Geschäft mit ihm. „Es sind sehr viele traurig und enttäuscht, dass wir bald nicht mehr da sind“, sagt der stellvertretende Filialleiter Michael Buxbaum zur „Presse“. Noch bis 29. Februar wird abverkauft. Dann ist Schluss.

Dass sich für das Geschäft kein Nachfolger fand, könnte am Standort selbst liegen, Stichwort Miete. Das wiederum betrifft nicht nur Papierwaren Lustig, sondern auch andere traditionsreiche Geschäfte in bester Lage. Am Graben ist gerade das traditionsreiche Schreibwarengeschäft Weidler ausgezogen, nach 141 Jahren am Standort übersiedelt man nun in ein neues Geschäft in der Spiegelgasse 4. „Es geht niemand freiwillig nach 140 Jahren“, sagt Harald Weidler. Aber: „Der alte Standort war nicht mehr zu finanzieren.“

„Die Leute freuen sich“

Weidler hat sich dazu entschieden, weiterzumachen. Das neue Geschäft, das noch im Februar eröffnet wird, wird sogar etwas größer als das alte. „Wir haben einen super Kundenstock, die Leute gehen gerne zu uns rein, weil wir wahnsinnig stark auf Beratung setzen und die freuen sich schon richtig, dass wir weitermachen“, sagt er. In den alten Standort am Graben zieht übrigens eine Filiale des Waffelherstellers Pischinger ein. Wer den Lustig-Standort am Hohen Markt übernimmt, ist noch nicht bekannt. (beba)