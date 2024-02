Buchtipp Brutto: Schon wieder Italien von einem Briten

Russell Norman ist kurz nach Erscheinen seines vierten Buchs verstorben. Er erklärt Italien. Und das gar nicht schlecht.

Briten, die uns die italienische Küche erklären? Wirkt wie ein Frevel, gibt es aber überraschend oft: Da ist natürlich Jamie Oliver, da sind Rose Gray und Ruth Rogers vom River Café und – hierzulande weniger bekannt: Russell Norman. Der hatte sich in London nicht nur mit seinen Restaurants Polpo und Brutto einen Namen gemacht, sondern auch als Kochbuchschreiber. Buch Nummer vier ist im November erschienen, ziemlich zeitgleich mit dem unerwarteten Tod des Autors. Was einen in „Brutto“ erwartet: viele, gut beschriebene Klassiker aus dem gleichnamigen Restaurant und darüber hinaus. Wer noch keinen Italien-Schinken hat: Dieser wäre eine Möglichkeit. beba

Pasta e fagioli

Zutaten: natives Olivenöl extra, 125 g ungeräucherter Bauchspeck, in kleine Stifte geschnitten, 1 Knoblauchzehe, fein gehackt, 1 mittelgroße Zwiebel, fein gehackt, 1 mittelgroße Karotte, geschält und fein gewürfelt, 1 Stange Staudensellerie, fein gewürfelt, 250 g getrocknete Borlotti-Bohnen, über Nacht in kaltem Wasser eingeweicht, 1 Handvoll Rosmarinnadeln, ohne Zweige, 1 1/2 l heiße Hühnerbrühe, 200 g Ditalini (oder eine andere kleine Pastaform), Meersalzflocken, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, geriebener Parmesan und knuspriges Brot.

Zubereitung: Einen großen Topf bei mittlerer Temperatur erhitzen und 1–2 kräftige Schuss Olivenöl hineingeben. Den Bauchspeck ein paar Minuten darin braten, bis er Farbe annimmt. Den gehackten Knoblauch hinzufügen und noch 1 Minute unter Rühren anschwitzen. Dann die Zwiebel, die Karotte und den Sellerie sowie noch 1 Spritzer Olivenöl dazugeben. Alle Zutaten sorgfältig vermischen und etwa 12 Minuten glasig werden lassen. Die Bohnen abgießen und abspülen. Mit dem Rosmarin in den Topf geben, unter Rühren einige Minuten garen und dann 1 l von der Hühnerbrühe dazugießen. Zum Kochen bringen, dann die Temperatur herunterschalten und zugedeckt 2 Stunden leise köcheln lassen. Etwa die Hälfte der Bohnen mit einem Schaumlöffel herausnehmen und in einen Mixer geben. Zu einer dicklichen, glatten Masse pürieren und dann wieder in den Topf geben. Die Pasta und falls nötig die restliche Brühe sowie eine kräftige Prise Salz und Pfeffer dazugeben. Weitere 5–6 Minuten kochen, abschmecken und gegebenenfalls noch nachsalzen. In vier vorgewärmten Suppentellern servieren. Jede Portion zickzackförmig mit einem dünnen Strahl Olivenöl beträufeln. Mit reichlich Parmesan zum Bestreuen und etwas knusprigem Brot servieren.