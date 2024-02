Pleiten sind Europas größtes Risiko

Weltweit ist heuer Superwahljahr, aber die Inflation bleibt, sagt Coface-Chefökonom Jean-Christophe Caffet. Der Mangel an (billigem) Geld treibt Unternehmen in die Enge.

Paris. Das politische Risiko für die Weltwirtschaft ist so groß wie lang nicht mehr. Und das liegt nicht nur an den Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten. In einem Jahr, in dem in 60 Ländern von Indien über die USA bis in die EU gewählt wird und jeder vierte Mensch weltweit an die Urne schreiten darf, birgt das für Investoren und Unternehmen schon Unsicherheit genug. Umso mehr, als die Zeichen angesichts des anhaltenden Unmuts der Bevölkerung über die hohe Teuerung in vielen Ländern auf Umbruch stehen.