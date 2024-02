Westafrikas Vorzeigestaat schlitterte in eine Krise

Präsident Macky Sall verschob die Wahl von Februar auf Dezember – und prolongiert so auch seine Amtszeit, die ausgelaufen wäre. Am Rande der Putschzone des Sahels war Senegal bisher ein Hort der Stabilität.

Als Macky Sall im vorigen Sommer auf eine weitere, eine dritte Amtszeit verzichtete, war die internationale Gemeinschaft voll des Lobs für den Präsidenten Senegals. Wann tritt ein erfolgreicher und angesehener Staatschef schon aus freien Stücken ab, ohne eine Prolongierung seiner Macht anzustreben? Ein halbes Jahr später sind die Lorbeeren verwelkt, und die Afrikanische Union, die EU, die USA und Frankreich in tiefer Sorge wegen der Entwicklung in dem westafrikanischen Vorzeigestaat, dem bisherigen Hort der Stabilität am Rande einer von Putschen geprägten Region in der Sahelzone.

Drei Wochen vor dem regulären Wahltermin am 25. Februar hat die Regierung unter Sall die Wahlen auf 15. Dezember verschoben, was die Amtszeit Salls erst einmal um mindestens zehn Monate verlängert. Es ist eine Premiere: Noch nie seit der Unabhängigkeit von Frankreich 1960 fand die Wahl nicht programmgemäß statt.

Tumult im Parlament