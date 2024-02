„Green Border“: Eine Filmemacherin antwortet auf das Pushback-Drama

Die Regie-Meisterin Agnieszka Holland hat die Flüchtlingskrise an der polnisch-belarussischen Grenze verfilmt. Gedreht wurde diskret, in privaten Wäldern, erzählt sie der „Presse“. Und klagt: „Die EU lässt Unmenschliches geschehen.“

Es beginnt trügerisch ruhig: Menschen im Flugzeug, unterwegs in ein fremdes Land. Eine Familie aus Syrien, auf der Flucht vor Kriegsgewalt. Sie wollen zu ihren Verwandten in Schweden, von Minsk aus über Polen, das sie für die Durchreise offen wähnen. Doch kurz nach der Landung beginnt für sie ein Spießrutenlauf: Die „grüne Grenze“ zwischen Belarus und Polen erweist sich als sumpfiges Sperrgebiet, in dem Geflüchtete als Spielbälle missbraucht werden.

Während der belarussische Diktator, Lukaschenko, gezielt Menschen aus Krisengebieten anlockt und nach Westen schickt, um die EU unter Druck zu setzen, schlägt Polen mit brutalen Pushbacks zurück. Die syrische Familie versteht das alles nur bedingt. Sie sorgt sich zusehends um ihr Leben, gefangen in einer gefährlichen Grauzone, in der Menschenrechte keine Rolle zu spielen scheinen.

„Green Border“, der jüngste Film der polnischen Regieveteranin Agnieszka Holland, spielt 2021. Doch das bemerkenswerte Politdrama, das bei den Filmfestspielen von Venedig mit dem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet wurde und jetzt im Kino zu sehen ist, wirkt nach wie vor brandaktuell. Die kontrastreichen Schwarz-Weiß-Bilder des Films stürzen uns mitten ins Geschehen, vermitteln die Angst und die Verletzlichkeit der Geflüchteten auf unmittelbar körperliche Weise. Zugleich weitet „Green Border“ den Blick auf den Gesamtzusammenhang, indem er die Perspektiven unterschiedlicher Figuren miteinbezieht: Aktivistinnen, Grenzwächter, eine „unbeteiligte“ Psychologin.

„Dann kam der Befehl: Keiner darf mit den Flüchtlingen kommunizieren“

Als sich die Krise an der polnisch-belarussischen Grenze zuzuspitzen begann, wollte Holland sofort filmisch reagieren, erzählt sie der „Presse“. Unklar war nur, ob dokumentarisch oder fiktional. „Es begann in einem kleinen Dorf. Eine Gruppe afghanischer Flüchtlinge steckte dort fest, bedrängt von weißrussischen Grenzwächtern auf der einen und polnischen auf der anderen Seite“, erzählt sie.