Wie die Bauern die EU in die Knie zwingen

Bauernproteste in Frankfurt

Bauernproteste in Frankfurt APA / dpa / Mike Seeboth

Die Pestizid-Reduktion der EU ist gefallen, die Pflicht, Böden brachliegen zu lassen, wurde ebenfalls wieder ausgesetzt. Was Umweltschutz betrifft, lässt die EU die Bauern derzeit massiv aus der Pflicht. Warum eigentlich?

Was macht die Bauern so stark und stimmt es wirklich, das Bild vom armen Bauern, der von der mächtigen EU überfahren wird? Diese Themen ordnet Brüssel-Korrespondent Oliver Grimm in dieser Folge ein.

Gast: Oliver Grimm, „Die Presse“

Host: Eva Winroither

Schnitt: Audiofunnel/Dominik Lanterdinger

Credits: Mitteldeutscher Rundfunk

Mehr zum Thema:

Mehr lesen Nach Bauernprotesten: Von der Leyen gibt sich im Streit um Pestizide geschlagen