Irak will wieder zurück an den Verhandlungstisch mit den USA

Nach den US-Luftangriffen auf den Irak und Syrien wurden die Gespräche abgebrochen. Diese waren ein Vergeltungsschlag für die drei getöteten US-Soldaten. Nun will der Irak wieder über eine gemeinsame Militärkoalition sprechen.

Der irakische Außenminister Fuad Hussein hat in einem Telefongespräch mit US-Außenminister Antony Blinken am Dienstag (Ortszeit) die Notwendigkeit des Dialogs über die gemeinsame Militärkoalition betont. Das irakische Außenministerium teilte mit, dass man an den Verhandlungstisch über die Zukunft der US-geführten internationalen Militärkoalition im Irak zurückkehren wolle.

Als Vergeltung für den Anschlag in Jordanien hat das US-Militär am Freitag sowohl im Irak als auch in Syrien Luftangriffe gegen mehr als 85 Ziele geflogen, die mit der iranischen Revolutionsgarde (IRGC) und den von ihr unterstützten Milizen in Verbindung stehen sollen. Hussein betonte gegenüber Blinken, dass die irakische Regierung solche Angriffe ablehne: „Der Irak ist kein Schauplatz für die Beilegung von Streitigkeiten zwischen rivalisierenden Ländern.“

Die Gespräche zwischen den beiden Ländern begannen im Jänner. Doch kurze Zeit später wurden drei US-Soldaten bei einem Anschlag in Jordanien getötet, woraufhin die USA Luftangriffe auf Stellungen der iranischen Revolutionsgarden und mit Teheran verbündeter Milizen in Syrien und im Irak flogen, bei denen fast 40 Menschen ums Leben kamen. In der Folge wurden die Gespräche abgebrochen.

Die Vereinigten Staaten haben 2500 Soldaten im Irak stationiert, die die einheimischen Kräfte beraten und unterstützen, um ein Wiedererstarken des Islamischen Staates zu verhindern, der 2014 große Teile des Irak und Syriens erobert hatte, bevor er besiegt wurde. Hunderte von Truppen aus meist europäischen Ländern sind ebenfalls Teil der Koalition. Der Irak ist sehr daran interessiert, bilaterale Beziehungen zu den Koalitionsmitgliedern aufzubauen, einschließlich einer militärischen Zusammenarbeit bei Ausbildung und Ausrüstung. (APA/DPA)