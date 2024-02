Älteste Bank der Welt zahlt erste Dividende seit 13 Jahren

Die mehrheitlich in staatlichem Besitz stehende MPS hat das Jahr 2023 mit einem Milliardengewinn abgeschlossen.

Die Bank Monte dei Paschi di Siena, deren Wurzeln bis ins 15. Jahrhundert zurückreichen, schreibt wieder Gewinne. Der italienische Staat will seine Mehrheitsbeteiligung heuer abgeben.

Die mehrheitlich in staatlichem Besitz stehende italienische Bank Monte dei Paschi di Siena (MPS) hat das Jahr 2023 mit einem Gewinn von 2,052 Milliarden Euro abgeschlossen. 2022 war noch ein Verlust von 205 Millionen gemeldet worden.

Das Ergebnis liegt über den von den Erwartungen und ermöglicht es der Bank, nach 13 Jahren wieder eine Dividende zu zahlen, zwei Jahre früher als geplant, wie das toskanische Geldhaus am Mittwoch mitteilte. Die Aktionäre bekommen eine Dividende von 0,25 Euro pro Aktie. Dies entspricht einer Gesamtsumme von 315 Millionen Euro.

Das Kreditinstitut - dessen Wurzeln bis ins 15. Jahrhundert zurückreichen - wird seit einer staatlichen Rettungsaktion im Jahr 2017 mit einem Anteil von 64,23 Prozent vom italienischen Wirtschaftsministerium kontrolliert. Der italienische Staat will seine Mehrheitsbeteiligung an der Bank in diesem Jahr abgeben. MPS ist die älteste Bank der Welt. (APA)