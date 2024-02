Chanel gewinnt Klage gegen Luxus-Reseller 

Das französische Luxuslabel verklagte „What Goes Around Comes Around“ aufgrund von angeblich gefälschten Produkten und Vortäuschung einer geschäftlichen Beziehung.

Chanel hat die Klage gegen den Reseller „What Comes Around Goes Around“ (WGACA) vor dem New Yorker Bundesgericht für sich entscheiden können. Die Jury stimmte in allen vier Punkten einstimmig für das Luxusmodehaus, dem damit gesetzlich vier Millionen US-Dollar Schadensersatz zugesprochen wurden. Auch nicht-gesetzliche Schadensersatzansprüche sollen noch geltend gemacht werden. Chanel hatte in der Klage WGACA vorgeworfen, gefälschte Chanel-Produkte zu verkaufen und es in der Werbung so aussehen lassen, als hätten Chanel und der Reseller eine geschäftliche Beziehung.

„Chanel begrüßt das Urteil, das zeigt, wie unerschütterlich sich Chanel für den Schutz der Verbraucher und seiner Marke vor falschen Assoziationen, Markenrechtsverletzungen, Fälschungen und falscher Werbung engagiert“, heißt es in einem offiziellen Statement des Modehauses, wie „WWD“ berichtet. Dabei sei das Modehaus nicht per se gegen Secondhand-Plattformen. Wenn diese transparent und sauber arbeiten, würden sie einen Beitrag im Kampf gegen Fälschungen leisten, heißt es im Statement weiter.

Beide Seiten werden weitere gerichtliche Schritte unternehmen. Bei WGACA zeigt man sich vom Urteil enttäuscht. Man stehe weiterhin zu einer „100-prozentigen Echtheitsgarantie“.

Während des Prozesses wurden wichtige Beweise angeführt. Demnach sollen 13 Handtaschen, die WGACA verkauft hat, zu Seriennummern von Handtaschen gehören, die 2012 aus einer Fabrik aus Italien gestohlen wurden. Eine andere Handtasche, die über den Reseller verkauft wurde, trug eine Seriennummer, die nicht mit der Beschreibung derselben Nummer im hauseigenen Chanel-System zusammenpasste. Und weiters wurden 51 Taschen verkauft, deren Seriennummern nach dem Diebstahl im Jahr 2021 für ungültig erklärt wurden. (cg)