Fast jeder vierte Erwachsene in den USA dürfte einer Branchenumfrage zufolge auf den anstehenden Super Bowl (Montag, 00.30 Uhr) wetten – was einen Rekord bedeuten würde.

US-Medien berichteten unter Berufung auf den nationalen Glücksspielverband, dass angeblich 68 Millionen US-Amerikaner Geld auf die Partie zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers in der Nacht zu Montag setzen wollen. Die Prognose übertrifft den Rekord aus dem vergangenen Jahr um 35 Prozent. Erwartet werden demnach Wetten im Gesamtwert von 23,1 Milliarden US-Dollar. 2023 waren Wetten im Wert von 16 Milliarden US-Dollar platziert worden.

Sportwetten waren in den USA lange verboten. Inzwischen haben 38 Bundesstaaten sowie der Hauptstadtbezirk Washington, D.C. Wetten auf Profi-Sport legalisiert. Der Super Bowl wird erstmals in seiner Geschichte in Las Vegas ausgetragen. Die Wüsten-Metropole gilt als Glücksspielhauptstadt der USA. Erwartet wird, dass 13 Prozent aller Wetten auf den Super Bowl aus Nevada kommen werden - dem Bundesstaat, in dem Las Vegas liegt.