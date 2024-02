Österreichs Exporte legen zu

Das Defizit der heimischen Handelsbilanz verringerte sich stark auf 1,08 Milliarden Euro. Die Importe sind gesunken, vor allem aus Österreichs zweitwichtigstem Importland China.

Österreich hat von Jänner bis November 2023 um fast vier Prozent mehr exportiert als im Vergleichszeitraum davor. Der Wert der ausgeführten Waren belief sich auf 186,45 Milliarden Euro. Insbesondere die Ausfuhren nach Deutschland, in die USA und in die Schweiz sind gewachsen. Der Wert der in die EU-Länder exportierten Waren stieg um 3,5 Prozent auf 127,84 Milliarden Euro, zeigen vorläufige Ergebnisse der Statistik Austria. Die Importe waren insgesamt rückläufig, vor allem aus China.

Von Jänner bis November sind die Einfuhren um rund sechs Prozent auf 187,53 Milliarden Euro gesunken. Das Defizit der Handelsbilanz sank damit auf 1,08 Milliarden Euro, nach 19,07 Milliarden Euro in der Vorjahresperiode. Aus den Mitgliedstaaten der Europäischen Union importierte Österreich von Jänner bis November 2023 Waren im Wert von 120,68 Milliarden Euro, das war ein Rückgang um fast sieben Prozent.

Einfuhren aus China deutlich eingebrochen

Neben dem Rückgang bei Deutschland (minus sieben Prozent), Österreichs bedeutendstem Importpartner, sind auch die Einfuhren aus China deutlich um zwölf Prozent eingebrochen. Mit einem Importanteil von 7,5 Prozent (14,11 Milliarden Euro) ist China Österreichs zweitwichtigster Handelspartner beim Import. Beim Export spielt China für Österreich eine weniger wichtige Rolle (Platz 11), doch auch bei den Ausfuhren kam es von Jänner bis November 2023 zu einem Rückgang um rund vier Prozent auf 4,71 Milliarden Euro. „Dadurch entstand das bei weitem höchste Handelsbilanzdefizit mit einem Handelspartner (minus 9,41 Milliarden Euro)“, heißt es am Mittwoch von der Statistik Austria.

Die geopolitischen Krisen machen sich auch im Außenhandel bemerkbar. Im Zeitraum Jänner bis November 2023 haben die Importe aus der Ukraine gegenüber dem Vergleichszeitraum vor Kriegsbeginn (Jänner bis November 2021) um neun Prozent auf 0,88 Milliarden Euro abgenommen. Die wichtigsten Importprodukte waren weiterhin Erze und Metallabfall. Exportseitig wurde eine leichte Zunahme um 0,2 Prozent auf 0,57 Milliarden Euro verzeichnet, mit medizinischen und pharmazeutischen Erzeugnissen als wichtigster Produktgruppe.

Die Importe aus Russland sanken gegenüber der Vergleichsperiode 2021 vor Beginn des Krieges mit der Ukraine um 6 Prozent auf 3,75 Milliarden Euro, wobei Gas weiterhin das wichtigste Importgut war. Die Exporte nach Russland sind um ein Drittel auf 1,24 Milliarden Euro eingebrochen. Zu den wichtigsten Exportprodukten zählten im Zeitraum Jänner bis November 2023 medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse.

Positive Handelsbilanz im November

Beim Handel mit Israel, der vor allem medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse betrifft, haben sowohl die Importe als auch die Exporte von Jänner bis November 2023 zugelegt. Die Einfuhren stiegen um fast ein Viertel auf 0,32 Milliarden Euro, bei den Ausfuhren kam es zu einer Zunahme von rund ein Prozent auf 0,51 Milliarden Euro.

Nur den Monat November 2023 betrachtet, war die Handelsbilanz positiv. Der Wert der Exporte stieg um rund vier Prozent auf 18,96 Milliarden Euro, der Importwert sank um 14 Prozent auf 17,26 Milliarden Euro. „Günstigere Gasimporte und der deutliche Anstieg des Exportwerts chemischer Erzeugnisse haben im November 2023 zu dem Handelsbilanzüberschuss von 1,70 Milliarden Euro beigetragen. (...) Dabei hat sich der Wert der Gasimporte um mehr als die Hälfte reduziert und die importierte Menge ist fast um zehn Prozent zurückgegangen“, so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. (APA)