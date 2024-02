Live

Opernball-Gast Priscilla Presley und Richard Lugner im Grand Hotel in Wien. APA (MAX SLOVENCIK)

5150 Besucherinnen und Besucher werden heute beim Wiener Opernball erwartet. Hier lesen Sie live mit, was sich in und um die Oper herum tut, wer am Red Carpet ankommt, wer tanzt und wer den Walzer verweigert.