Der Vorarlberger Provokationskünstler Flatz lässt seine tätowierte Haut stückweise bei Christie's versteigern. Ausgeliefert werden sie nach seinem Tod.

Der Aktionskünstler Wolfgang Flatz, ein gebürtiger Vorarlberger mit Wahlheimat München, ließ in der Vergangenheit immer wieder mit aufsehenerregenden Kunstaktionen aufhorchen. 2010 inszenierte er sich in einer blutigen Performance mit dem Titel „Schuldig - nicht schuldig“ als nackter Häftling, der immer wieder die Stirn gegen eine Stahlwand schlug – wovor ihn die Besucher abzuhalten versuchen konnten. Auch bei anderen Aktionen verhandelte er – oft mit autoaggressiven Anordnungen und unter Einsatz des eigenen Körpers – Gruppenverhalten, Teilnahmslosigkeit, menschliche Verletzlichkeit und Voyeurismus: Er ließ sich als menschliche Dartscheibe mit Pfeilen bewerfen (bis ein Zuschauer tatsächlich traf) oder, eingenäht in einen Teppich, Museumsbesucher auf sich (oder über sich hinweg) treten. Das Jahr 1991 läutete er im buchstäblichen Sinne ein, als menschlicher Glockenschwengel, bis zur Bewusstlosigkeit.

Es zeugt also von einer gewissen Kontinuität, wenn der 71-jährige Flatz seinen Körper nun ganz als Kunstobjekt anbietet – zumindest seine Haut: In München, wo sich ab Freitag in der Pinakothek auch eine Ausstellung dem Werk des Künstlers widmet, lässt Flatz am Donnerstag seine 13 Tätowierungen versteigern. Die Hautstücke unterschiedlicher Größe sollen so auch nach seinem Tod als Kunstwerke weiter bestehen.

Oberschenkel mit Wappen, Rücken mit Schriftzug

„To Risk One’s Own Skin“ nennt das durchführende Auktionshaus Christie‘s die Benefizauktion, deren Erlöse der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen und der Flatz-Foundation zugute kommen sollen. Unter den Losen sind plakative Sprüche wie „Mut tut gut“ (auf Flatz‘ Arm), ein buntes Wappen (auf dem Oberschenkel), ein Barcode (am Oberarm) oder Flatz großzügiges Rückentattoo mit den Schriftzug „Physical Sculpture“.

„Flatz. Something Wrong with Physical Sculpture“ heißt auch die Ausstellungen in der Pinakothek der Moderne in München, in der Performances, Skulpturen und multimediale Rauminstallationen zu sehen sein sollen. Darunter eine lebensgroße, nackte Puppe von Flatz, auf der man die Tätowierungen ebenfalls sehen kann.

Vorerst gibt es einen Platzhalter

Dies sei „das erste Mal, dass ein Künstler seinen echten Körper zu Lebzeiten als Kunstwerk verkauft“, schreibt das Auktionshaus Christie‘s und bewirbt die Versteigerung als „Gelegenheit, ein bedeutsames Stück der Zukunft der Kunstgeschichte“ zu erwerben. Wer einen Zuschlag erhält, muss sich freilich noch bis zur Auslieferung gedulden: Zunächst gibt es als Platzhalter eine lebensgroße Schwarz-Weiß-Fotografie von Flatz‘ Körper, auf der die ersteigerte Hautpartie farbig hervorgehoben ist. Das eigentliche Hautstück soll nach Flatz‘ Tod abgetrennt, präpariert und hinter Glas gelegt werden.

In Flatz‘ Testament werde festgelegt, wer welches Stück Haut bekommen soll (den Rest seine Körpers will er verbrennen lassen). Der Künstler bezieht sich dabei auch auf eine japanische Tradition, aufwendige Tattoos posthum wie Kunstwerke zu behandeln. Der Tod mache ihm keine Angst: „Der Tod ist etwas ganz normales, ein Kreislauf“, sagt er. „Ich habe mich mit dem Tod dezidiert auseinandergesetzt und bin auch oft an die Grenzen gegangen.“ Er hofft, dass es noch dauert: „Ich will 100 werden.“ (kanu)