Das Parlament bestimmt Richter Ivan Turudić zum Chef der Staatsanwaltschaft. Die Opposition wirft ihm Kontakte zum „kriminellen Milieu“ und Regierungsnähe vor.

In Kroatien sorgt die Bestellung des neuen Generalstaatsanwaltsalts für Aufsehen. Das Parlament wählte am Mittwoch den prominenten Richter Ivan Turudić trotz heftigen Protests der Opposition zum höchsten Staatsanwalt im Land. Die Opposition kritisierte, dass Turudić für das Amt ungeeignet sei und in den vergangenen Tagen aufgetauchte, alte Whatsapp-Nachrichten dessen Integrität infrage stellten.

Turudić wurde im Parlament mit 78 gegen 60 Stimmen bestätigt, wobei bereits eine einfache Mehrheit von 39 Stimmen genügen würde. Der Abstimmung ging eine hitzige Diskussion voraus. Die Oppositionsabgeordneten kritisierten, dass die regierende Partei HDZ einen Kandidaten nominierte, der Kontakte zum „kriminellen Milieu“ pflegte und über seine Beziehungen zu korruptionsumwitterten Personen gelogen haben soll. Problematisiert wurden außerdem seine Verbindungen zur Regierungspartei. Die HDZ hätte „ihren eigenen Mann“ an die Spitze der Staatsanwaltschaft gestellt, hieß es. Nach der Abstimmung rief der sozialdemokratische Oppositionsabgeordnete Pedja Grbin zur Schweigeminute für die kroatische Justiz auf.

Turudić soll sich mehrmals mit korrupter Politikerin getroffen haben

Die Affäre um den 61-jährigen Richter, der im Mai das Amt des Generalstaatsanwalts antreten wird, ist mit der Veröffentlichung von Whatsapp-Nachrichten ausgebrochen, die er mit der ehemaligen HDZ-Politikerin und Staatssekretärin Josipa Rimac, die mehrfach wegen Korruption angeklagt ist, ausgetauscht hatte. Hunderte von Textnachrichten im Zeitraum von 2016 bis 2020 wurden bei Ermittlungen gegen Rimac sichergestellt und in den vergangenen Tagen von der Tageszeitung „Jutarnji List“ veröffentlicht.

Die Chats enthüllten laut Medienberichten, dass die beiden eine engere Beziehung hatten, als Turudić öffentlich zugegeben hat. Sie sollen gegenseitig Gefälligkeiten ausgetauscht und sich mehrmals getroffen haben. Außerdem soll der Richter, der damals Präsident des Zagreber Landesgerichts war, mit Rimac auch über die Ermittlungen kommuniziert haben, die die Korruptionsstaatsanwaltschaft (USKOK) gegen sie führte.

Ministerpräsident Plenković spricht von „fabrizierter Krise“

Ministerpräsident Andrej Plenković beharrte trotz der Affäre auf seiner Unterstützung für Turudić, der auch eine übereinstimmende Unterstützung in der Regierungskoalition genoss. Plenković bezeichnete die Affäre als eine „fabrizierte Krise“. In bestimmten Institutionen gebe es großen Widerstand gegen die Bestellung Turudićs zum Generalstaatsanwalt, sagte er am Dienstag laut Medien. Die Reaktionen gegen die Nominierung bezeichnete der Premier als „politischen Angriff auf die Regierung“. Gegen die Bestellung sprach sich neben der Opposition auch Staatspräsident Zoran Milanović aus. (APA)