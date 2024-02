Kein Wunder, dass Pflegerinnen fehlen: Wer tut sich das noch an?

Einige Klienten in Eszters Wirkungsbereich waren so aggressiv, dass sich die Pflegerinnen nicht mehr ins Zimmer getraut haben. Hilfe? Gibt es kaum. Wertschätzung? Noch weniger.

Als ich 1996 meinen Zivildienst in einem Altenheim ableisten musste, arbeiteten bei mir im Stock drei Marias. Die „Chef-Maria“, die „Pflege-Maria“ und die „Küchen-Maria“. In „meinem“ Stock gab es den Herrn Buchecker, der noch ein Auto hatte. Jeden Donnerstag fuhr er mit seinem alten Ford und vier anderen Alten zu einer Jausenstation in der Nähe. Im Stock hatten wir ein Liebespaar und eine Lehrerin, die sich mit mir gern über antike Philosophie unterhielt – auf Latein, das sie im Gegensatz zu mir perfekt beherrschte. Dazu einige Stalingrad-Veteranen, die alle im letzten Flugzeug gesessen waren, das rausging. Wenn ich die Fenster putzte, erklärte mir Maria – die vierte Maria im Stock, eine pensionierte Reinigungsfrau –, was ich gerade falsch machte. Und wenn es uns Zivis einmal an Arbeitsmoral mangelte, versteckten wir uns bei Herrn Karl, der wirklich so ähnlich aussah wie der alte Qualtinger, und guckten in seinem Zimmer „Sturm der Liebe“ im Fernsehen. Im Pflegebereich arbeitete ich dagegen ungern, auch wenn die alten Menschen meist noch die Kraft hatten, bei der Körperpflege mitzuhelfen. Schlimm war die 90-jährige demenzkranke Klientin, die immer ausriss, um im Krankenhaus ihre Mutter zu besuchen.

Heute arbeitet in dem Alten- und Pflegeheim, das ich kenne, keine Maria mehr. Ich spreche daher mit Ilonka und Eszter. Sie sind keine Neueinsteigerinnen. Ilonka aus Ungarn hat 18 Jahre in der Pflege gearbeitet. Beide erzählen von wunderbaren Begegnungen. „Stolz war ich, dass ich etwas von mir geben konnte. Mit dem Gefühl am Abend nach Hause zu kommen, mit dem Wissen, etwas für andere bewirkt zu haben, das war großartig!“, erklärt Ilonka in perfektem Deutsch. „Wenn die alten und sehr alten Menschen dann schön gekleidet und gepflegt gemeinsam am Tisch sitzen und sich unterhalten, dann ist das ein Ergebnis unserer Arbeit“, ergänzt Eszter. Auch Eszter spricht ein verständliches Deutsch und hat jahrelange Pflegeerfahrung. Auch sie ist aus Ungarn. Und sie haben noch etwas gemeinsam: Ilonka hat gerade den Job quittiert, Eszter steht kurz davor.

Höhere Anforderungen an die Pflegestufen

Ein Pflegeheim sei zu einem wesentlichen Teil eine Scheinwelt, sagen beide. Die fidelen Alten aus meiner Zeit findet man nicht mehr. Die Anforderungen an die Pflegestufen, für die das Heim Geld bekommt, hat man sukzessive erhöht. Wenig hilfsbedürftige alte Menschen aus den Stufen 1 bis 3 kommen praktisch nicht mehr ins Pflegeheim. Ilonka und Eszter könnten sich nicht mehr in Karls Zimmer bei „Sturm der Liebe“ entspannen. Sie müssen schwerst unterstützungsbedürftige Menschen aus dem Rollstuhl heraus mobilisieren und bei den vielen Menschen mit Schluckstörungen aufpassen. Sie dürfen keine Freiheitsbeschränkungen anwenden – also etwa den Rollstuhl nicht einbremsen oder pflegerische Tätigkeiten gegen den Willen des Klienten durchführen.