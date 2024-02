Ein Monat ohne Plastik

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Man weiß doch, dass dieser Müll entweder als CO 2 in der Luft landet – oder quer im Magen eines südgeorgischen Albatros. • Foto: Hub/Picturedesk

Mein Beschluss stand fest: Ein plastikfreier Jänner würde es sein – mit dem Ziel, diese merkwürdige Abhängigkeit, in die wir global geschlittert waren, tiefer zu ergründen.

Das ausschlaggebende Erlebnis war keine moralische Katharsis, sondern ein unmittelbarer Schock: Im Oktober überfiel mich beim Betrachten einer der Dutzenden Mineralwasserflaschen, die ich in der Woche verschleiße, die Erkenntnis, dass dieses läppische, grünliche Ding mich überleben wird. 450 Jahre dauert es, bis eine Plastikflasche sich zersetzt – aber keinesfalls in ihre chemischen Einzelteile, sondern bloß in über viele Jahrtausende kleiner werdende Mikroplastikpartikel. Kein Wunder, ist doch eine der Hauptaufgaben der im Haushalt verwendeten Kunststoffe, gegen die Elemente resistent zu sein, und eine unter dem Dressing zerfallende Salatschüssel würde uns nicht unbedingt mit Freude erfüllen. Aber der erdrückende Teil der von uns verwendeten Synthetikmaterialien sind eben nicht mehrfach verwendete Küchenutensilien oder Dinge, sondern Einmalplastik. Jeder Paprika, jedes Paar Socken, jedes Kabel wird separat eingeschweißt und erzeugt mehrere Hundert Jahre überdauernden Müll.

„Entsorgen“ – was ist das überhaupt für ein Wort?