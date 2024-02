Gaza-Krieg: Der Kampf um eine Waffenruhe und das Leben der Geiseln

US-Außenminister Antony Blinken versuchte, bei seiner Vermittlungstour durch arabische Länder und Israel einen Kompromiss zu erzielen. Die Terrororganisation Hamas stellte Bedingungen.

Als US-Außenminister Antony Blinken in Katar eintraf, wusste er noch nichts von der neuesten Wendung in den Verhandlungen über eine neue Feuerpause in Gaza. Erst in seinem Gespräch mit dem katarischen Ministerpräsidenten Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani erfuhr Blinken von der Reaktion der Hamas auf den jüngsten Vorschlag für eine Waffenruhe. Die amerikanische Regierung sei von der Antwort der Hamas überrascht worden, berichtete die „New York Times“. Zum Teil lag das daran, dass Vermittler Katar die Stellungnahme von Hamas selbst erst kurz vor Blinkens Besuch erhalten hatte.

Blinken, derzeit auf seiner fünften Nahost-Reise seit Ausbruch des Gaza-Krieges im Oktober, konnte das Schreiben der Hamas mit seinen Beratern nur kurz überfliegen und an das Weiße Haus weiterleiten, bevor er mit Premier al-Thani vor die Kameras treten musste. Es gebe noch viel zu tun, sagte der US-Außenminister.

Das merkte Blinken auch später bei seinen Gesprächen mit Israels Präsidenten Jitzhak Herzog und dem Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Tel Aviv. Mit ihnen beriet er über Vorschläge der arabischen Staaten und der Hamas. Und darin waren Punkte enthalten, die für Israels Führung zunächst nur schwer zu akzeptieren waren.

Feuerpause in drei Phasen