Pensionistin in Linz von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Eine 71-Jährige kam wegen ihres Rollators auf den Gleisen zum Stehen. Trotz Notbremsung konnte der Straßenbahnfahrer einen Zusammenstoß nicht verhindern.

In Linz ist am Mittwochabend eine 71-Jährige bei einem Unfall mit einer Straßenbahn schwer verletzt worden. Die Frau wurde von der Garnitur erfasst. Der Notarzt brachte sie ins Krankenhaus.

Die Frau wollte gegen 18 Uhr die Ferdinand-Markl-Straße überqueren. Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich berichtet, stieß sie dabei mit ihrem Rollator gegen den Randstein des Fahrbahnteilers in der Mitte der Straße und kam zum Stehen. Der Fahrer der herannahende Straßenbahn leitete noch eine Notbremsung ein, konnte aber den Zusammenstoß nicht verhindern.

Auch Unfall in Graz

Die Frau prallte gegen die Windschutzscheibe des öffentlichen Verkehrsmittels und blieb auf der Straße liegen. Der alarmierte Notarzt versorgte sie am Unfallort und brachte sie mit schweren Verletzungen ins Kepler Universitätsklinikum.

Auch in Graz ist es am Mittwoch zu einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und einer Straßenbahn gekommen. Eine 58-jährige Frau wurde in der Herrengasse von einer Garnitur erfasst. Der Notarzt brachte sie ins Spital. (red.)