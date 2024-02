Wer mit Nehammer und Van der Bellen den Opernball besucht

Der Opernball ist auch Teil der österreichischen Außenpolitik. Präsidentschaftskanzlei, Bundeskanzleramt und einige Minister haben internationale Kolleginnen und Kollegen zum Ball nach Wien eingeladen. Ein Überblick.

Die Opernstars Elina Garanca und Piotr Beczała eröffnen heute, Donnerstag, den 66. Wiener Opernball. Der ausverkaufte Ball ist der zweite unter der Direktion von Bogdan Roščić. Opernball in Wien bedeutet jedenfalls einen großen Promi-Auflauf auf dem Roten Teppich an der Wiener Ringstraße. Aber da es sich auch um einen Staatsball handelt, lassen sich auch etliche Politikerinnen und Politiker das Gewalze nicht entgehen. Traditionell werden Bundespräsident Alexander van der Bellen und seine Frau Doris Schmid erwartet. Auch Teile der Bundesregierung, angeführt jedenfalls von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), werden erwartet.

Es ist üblich, zum Ball auch Gäste aus befreundeten Nationen einzuladen, um engere Kontakte zu knüpfen und somit das Dienstliche mit dem Festlichen zu verbinden. In diesem Jahr ist die internationale Gästeliste eine nicht allzu lange.

Jakov Milatović, Präsident von Montenegro

Jakov Milatović auf einem Bild vom 13. Dezember in Brüssel. Reuters / Johanna Geron

Der montenegrinische Präsident Milatović wird schon am Vormittag mit miltiärischen Ehren von Bundespräsident van der Bellen begrüßt, mittags folgt ein Pressetermin in der Präsidentschaftskanzlei am Ballhausplatz in Wien. Er ist Gast van der Bellens und wird somit um 21.40 Uhr beim Opernball von Staatsoperndirektor Bogdan Roščić begrüßt - samt Fototermin auf der Feststiege danach.

Milatović gehört der Partei „Europa jetzt“ (PES) an, die auch die Parlamentswahl im Juni 2023 gewonnen hatte. Die Zentrumspartei ist in ihren außenpolitischen Positionen aber nicht homogen, Milatović steht für ihren proserbischen Flügel. Er hatte im April 2023 die Präsidentenwahl gegen Milo Djukanović gewonnen.

Kaja Kallas, estnische Ministerpräsidentin

Kaja Kallas auf einem Bild vom 1. Februar beim Europäischen Rat in Brüssel. APA / AFP / John Thys

Als Gast von Kanzler Nehammer reist heute die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas nach Wien. Auch sie wird militärischen Ehren am Ballhausplatz empfangen - erst am Nachmittag, um 18 Uhr steht eine gemeinsame Pressekonferenz von Kallas und Nehammer auf dem Programm. Davor noch besucht Kallas ihre Parteifreunde von den Neos, wo sie um 15 Uhr eine „Rede an die Freiheit“ im Parlamentsklub der Neos halten wird. Kallas ist Vorsitzende der liberalen Estnischen Reformpartei und ehemaliges Mitglied des Europäischen Parlaments der Alde-Fraktion.

Kallas gilt in Europa als eine der entschlossensten Unterstützerinnen der Ukraine im Krieg gegen Russland. Seit Kriegsbeginn profiliert sie sich als entschiedene Befürworterin von EU-Sanktionen gegen Moskau und Waffenlieferungen an die Ukraine. In Estland waren Ende August allerdings Verbindungen von Kallas‘ Mann Arvo Hallik zu einer Logistikfirma publik geworden, die einen estnischen Kunden in Russland beliefert hat - auch nach dem Beginn von Russlands Krieg gegen die Ukraine und der seither verhängten Sanktionen. Kallas war deswegen in die Kritik und zunehmend unter Druck geraten - Rücktrittsforderungen von Opposition und Medien lehnte sie aber ab. Sie wies die Kritik zurück und rief estnische Firmen auf, einen „moralischen Kompass“ für ihre Russland-Geschäfte zu finden.

Hadja Lahbib, belgische Außenministerin

Hadja Lahbib bei einer Pressekonferenz am 2. Februar in Brüssel. Reuters / Johanna Geron

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) besucht mit zwei Amtskolleginnen aus der EU den Opernball. Die Außenministerinnen Belgiens, Hadja Lahbib, steht derzeit vermehrt im Rampenlicht, da Belgien derzeit den EU-Vorsitz führt. Im Frühling des Vorjahres hat Lahbib ein Misstrauensvotum im belgischen Parlament überstanden, nachdem sie Delegationen aus iranischen und russischen Städten Visa zur Teilnahme an einem Bürgermeisterkongress in Brüssel Anfang Juni erteilt hatte.

Habib war vor ihrem Wechsel in die Politik als TV-Journalistin und Moderatorin tätig, seit 2022 ist sie Teil des Kabinetts des belgischen Premierministers Alexander De Croo. Bis zu ihrer Ernennung als Außenministerin war Habib nicht politisch aktiv, auch ist sie kein Mitglied der liberalen Mouvement Réformateur (MR), für die sie in der Regierung sitzt.

Elina Valtonen, Finnische Außenministerin

Ein Bild vom EU-Rat vom 22. Jänner 2024. APA / AFP / John Thys

Der zweite Gast Schallenbergs ist Elina Valtonen. Die Vize-Chefin der konservativen „Nationalen Sammlung“ ist seit vergangenem Jahr finnische Außenministerin. Diese Woche ist sie erstmals als Vertreterin Finnlands als Nato-Mitglied auf Besuch in Österreich. Vor dem Opernball wird sie auf Einladung des Austria Institute für Europa- und Sicherheitspolitik einen Vortrag über den finnischen Nato-Beitritt halten. „Finnland und Schweden hatten immer ein sehr enges Verhältnis mit Österreich, und dass Finnland jetzt der Nato beigetreten ist, ändert nichts an der Lage, im Gegenteil. Finnland ist der Nato aus eigenem Sicherheitsinteresse und gemeinsam mit Schweden beigetreten, aber auch, weil wir unseren Beitrag zur Sicherheit Europas leisten möchten. Davon profitieren natürlich alle, und Österreich ist als EU-Mitglied einer unserer engsten Partner, und da ändert auch die Nato nichts an der Sache“, sagte sie im Gespräche mit der Austria Presse Agentur vor ihrer Anreise.

Regierungsrätin aus Liechtentein, Wirtschaftsministerin aus dem Kosovo

Außerdem noch zu Gast in der Regierungsloge am Opernball: Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) bringt seine kosovarische Amtskollegin Rozeta Hajdari mit in die Oper. Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat die Regierungsrätin Liechtensteins für Äußeres, Dominique Hasler, zu Gast.