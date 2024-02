49-Jähriger stirbt nach Skiunfall in Tirol

Am Wilden Kaiser mussten Schwerverletzte mit dem Hubschrauber in Spitäler geflogen werden.

Am Wilden Kaiser mussten Schwerverletzte mit dem Hubschrauber in Spitäler geflogen werden. Imago / Daniel Scharinger

Der Mann stürzte in Ischgl im freien Skiraum 28 Meter ab. Er starb noch im Skigebiet. Am Wilden Kaiser sind drei Menschen bei Skiunfällen schwer verletzt worden.

Ein 49-jähriger Pole ist am Mittwoch beim Skifahren in der Silvretta Arena im Tiroler Ischgl (Bezirk Landeck) tödlich verunglückt. Der Mann war eine schwarze Piste in Richtung „Paznauner Thaja“ hinabgefahren, als er am Ende des Steilhanges über den Pistenrand hinaus geriet. Er stürzte in den freien Skiraum und kam rund 28 Meter unterhalb des Pistenrandes zu liegen.

Ein Brite bemerkte den Sturz und setzte die Rettungskette in Gang. Der Pole verstarb aber noch im Skigebiet. Die Erhebungen zum genauen Unfallhergang waren im Gange, hieß es von der Polizei. Sie bat etwaige Zeugen des Unfalls, sich zu melden.

Drei Schwerverletzte am Wilden Kaiser

In der Skiwelt Wilder Kaiser im Tiroler Unterland sind am Mittwoch drei Menschen bei Skiunfällen schwer verletzt worden. In Brixen im Thale (Bezirk Kitzbühel) zog sich ein 49-jähriger Österreicher bei einer Kollision mit einer 72-Jährigen Verletzungen zu. Ebenfalls dort prallte ein 28-jähriger Deutscher gegen eine 62-Jährige, die schwere Blessuren erlitt. Und in Hopfgarten fuhr ein Niederländer einer 59-Jährigen über die Skier und verletzte sie schwer.



Beim ersten Unfall in Brixen im Thale hatte die 72-jährige Österreicherin laut Polizei plötzlich durch einen engen Rechtsschwung die Fahrspur des 49-Jährigen gequert. Der Mann konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Kufstein geflogen.

Gegen Rücken gekracht

Der zweite Zusammenstoß ereignete sich auf einer nahe gelegenen Abfahrt. Der 28-Jährige übersah dabei eine Geländekante und wurde leicht ausgehoben. Die 62-Jährige befand sich zu dem Zeitpunkt direkt nach der Kante, der Mann konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und krachte gegen ihren Rücken. Die Frau wurde ebenfalls mit dem Rettungshubschrauber nach Kufstein geflogen und stationär aufgenommen. Der Deutsche wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Zu dem Unfall auf der Hohen Salve in Hopfgarten kam es indes, weil der 22-jährige Niederländer der 59-jährigen Österreicherin von hinten über die Skier fuhr. Die Frau stürzte daraufhin. Auch sie wurde in das Krankenhaus Kufstein gebracht. (APA)