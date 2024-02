Warum Red-Bull-Teamchef Christian Horner vor einer vermeintlich zukunftsweisenden Anhörung und der Formel-1-Rennstall vor einer Zäsur steht.

Erstmals in der Geschichte der Formel 1 haben Red-Bull-Piloten die Plätze eins und zwei in der Fahrerweltmeisterschaft eingenommen. Die Konstrukteurswertung wurde mit dem „RB19“, einem der besten je gebauten Boliden, in dominanter Art und Weise gewonnen. Eigentlich müsste beim Austro-Rennstall nach dem erfolgreichen Jahr 2023 bzw. unmittelbar vor den Wintertests für die anstehende Saison alles Eitel Wonne sein. Doch im Hintergrund rumort es gewaltig. Im Mittelpunkt aktueller Ereignisse: Vermeintliche Machtspiele und Teamchef Christian Horner.