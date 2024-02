Von Estland bis nach Georgien - Reiseinspirationen 2024

Sie sind auf der Suche nach der nächsten Reisedestination? Tauchen Sie doch in die baltisch als auch skandinavisch geprägte Kultur Estlands ein. Oder lernen Sie die herzliche Gastfreundschaft Georgiens kennen.

Tallinn & Tartu: Wo Moderne auf mittelalterliche Kultur trifft

Tallinn präsentiert sich traditionell wie auch extravagant. Die hanseatische Architektur und die imposanten Kirchen beeindrucken ebenso wie das avantgardistische Kulturleben. Im Lahemaa-Nationalpark lernen Sie ein landschaftliches Juwel Estlands kennen. Auf Bohlenwegen wandern Sie durch verträumte Hochmoore und dichte Kiefernwälder. Unbedingt sehenswert ist auch Tartu, die älteste Stadt des Baltikums und Kulturhauptstadt 2024.

Reiseverlauf:

Tag 1: Ihre Reise beginnt mit dem Flug via Helsinki nach Tallinn. Am Flughafen angekommen werden Sie von der estnischen Reiseleitung begrüßt. Nach dem Transfer zum Hotel haben Sie Zeit, sich zu entspannen. Den Abend lassen Sie bei einem gemeinsamen Abendessen in einem Restaurant ausklingen.

Tag 2: Der Tag beginnt mit einem Rundgang durch die Altstadt von Tallinn. Sehenswürdigkeiten wie der Dom, die Niguliste-Kirche, die beeindruckende Alexander-Nevsky-Kirche, das historische Rathaus, die Heiliggeistkirche und die malerische Katariina-Gilde-Gasse werden Sie von außen besichtigen. Das Mittagessen wird Ihnen in einem ausgewählten Restaurant serviert. Die Besichtigungstour endet am Nachmittag mit einem Besuch des Kreativcampus „Telliskivi“, einem ehemaligen Fabrikgelände, auf dem sich zahlreiche Designgeschäfte, Gastronomiebetriebe und das Fotokunstzentrum „Fotografiska Tallinn“ befinden. Der Abend steht zur freien Verfügung.

Tartu, eine Stadt bekannt für ihr pulsierendes Leben und ihr reiches intellektuelles Erbe. Beigestellt

Tag 3: Nach dem Frühstück geht es weiter Richtung Tartu über die Fischerdörfer Käsmu und Altja im Lahemaa-Nationalpark. Lahemaa ist der größte und älteste Nationalpark Estlands und eines der wichtigsten Waldschutzgebiete in Europa. Hier finden Sie felsige und sandige Küstengebiete und Sedimentebenen, die sich entlang der Halbinsel erstrecken. In Käsmu, einst als „Dorf der Kapitäne“ bekannt, steht eine Besichtigung samt Mittagessen auf dem Gutshofgelände Vihula Manor am Programm. Des Weiteren besichtigen Sie noch das Herrenhaus Palmse, eines der prächtigsten Barockschlösser Estlands. Am Abend Ankunft in Tartu.

Tag 4: Heute steht die Stadt Tartu im Mittelpunkt. Zu den Höhepunkten gehören das Rathaus und die Brunnenskulptur „Küssende Studenten“, das Hauptgebäude der renommierten Universität Tartu, die beeindruckende Johanniskirche und der malerische Park auf dem Domberg (Toomemägi). Ein Besuch des Estnischen Nationalmuseums ist ebenfalls Teil des Programms. Der restliche Tag steht zur freien Verfügung.

Im Lahemaa-Nationalpark verschmelzen malerische Küsten, dichte Wälder und ehrenvolle Herrenhäuser. Beigestellt

Tag 5: Südestland, mit seinen charmanten Kleinstädten Võru und Rõuge, präsentiert sich als malerische Region Estlands. Võru besticht durch seine historische Atmosphäre, traditionelle Holzhäuser und einen lebendigen Stadtplatz. Rõuge hingegen beeindruckt mit einer bezaubernden Seenlandschaft und dem majestätischen Berg Suur Munamägi, dem höchsten Punkt des Baltikums. Der Aussichtsturm auf dem Berg bietet einen atemberaubenden Panoramablick über die Seen und die umliegende Natur.

Tag 6: Die Reise neigt sich dem Ende zu. Transfer von Tartu nach Tallinn und Rückflug nach Wien.

REISETERMIN & PREISE P. P. 26. 06. – 01. 07. 2024

Doppelzimmer ab 1790 Euro

Einzelzimmer ab 2120 Euro

INKLUDIERTE LEISTUNGEN Flüge Economy Class mit Finnair ab/bis Wien via Helsinki nach Tallinn

2 Nächte im 4*-Hotel von Stackelberg in Tallinn im Zen-Zimmer inkl. Frühstück

3 Nächte im 4*-Hotel Lydia in Tartu inkl. Frühstück

3 Mittag- & 2 Abendessen in ausgewählten Restaurants

Alle Besichtigungen und Ausflüge inkl. Eintritten lt. Reiseverlauf

Örtliche, deutschsprachige Reiseleitung

Alle Transfers & Ausflüge im klimatisierten Bus lt. Reiseverlauf

HIGHLIGHTS IHRER REISE Tallinn – Perle des Baltikums

Tartu - Europäische Kulturhauptstadt 2024

Fotokunstzentrum Fotografiska & Estnische Nationalmuseum

Das bezaubernde Dorf Ushguli, mit seinen markanten Türmen und dem mächtigen Schchara-Gletscher im Hintergrund, war der Sage nach Heimat der besonders verehrten Monarchin und Heiligen Königin Tamara. Shutterstock

Georgien: Schlaraffenland und Kulturjuwel am Kaukasus

Eine Reise nach Georgien ist ein echter Leckerbissen für alle Kulturliebhaber und Freunde des Genusses. Das kleine Land hat nämlich viel zu bieten: Von kulturellen Schätzen über schneebedeckte Gipfel, sanfte Hügel bis zu exzellentem Essen und vor allem hervorragenden Weinen.

Reiseverlauf:

Tag 1: Sie fliegen von Wien via Istanbul nach Tiflis. Dort werden Sie von Ihrer deutschsprachigen Reiseleitung begrüßt und zum Hotel gebracht.

Tag 2: Heute entdecken Sie Tiflis, eine moderne Stadt mit bekannten Museen, Theatern, Galerien und archäologischen Stätten. Ihr erster Besichtigungspunkt ist die georgisch-orthodoxe Metechi-Kirche. Danach besuchen Sie den Bezirk der Schwefelbäder, ein Wahrzeichen der georgischen Hauptstadt. Ihr Mittagessen wird Ihnen im Café Littera bei Starköchin Tekuna Gachechiladze serviert. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Ab Abend genießen Sie im Restaurant Furnicular herrliches Essen und einen wunderbaren Ausblick auf die Stadt.

Tag 3: Ihre Rundreise startet mit der historischen Provinz und Heimat der wichtigsten georgischen Weinortschaften – Kachetien. Das Alasanital gilt als die Wiege des Weinbaus und liegt an der Grenze zum Großen Kaukasus. Sie besuchen die kleine Stadt Sighnaghi. Gegen Abend erreichen Sie die Stadt Telavi, wo Sie zum Abendessen eine einheimische Familie besuchen.

Tag 4: Der örtliche Bauernmarkt und das Landhaus, ein ehemaliges Weingut in Tsinandali, stehen heute am Programm.

Tag 5: Nach einer Nacht in Tiflis geht Ihre Reise weiter nach Uplistsikhe. Die antike Höhlenstadt nahe der Stadt Gori ist eine der ältesten Siedlungen der Menschheit und war einst wichtige Handelsmetropole der Seidenstraße. Auf einem Weingut in der Nähe stärken Sie sich bei einem Mittagessen. Nächster Programmpunkt: die Prometheus-Höhle mit ihren Stalaktiten, Stalagmiten, versteinerten Wasserfällen und Flüssen unterhalb der Erdoberfläche.

In Tiflis sehen Sie den bezaubernden Uhrturm von Rezo Gabriadze. Shutterstock

Tag 6: Auf der Reise von Kutaisi nach Mestia halten Sie in der Hauptstadt der Region Megrelien, in Zugdidi. Dort besichtigen Sie den Palast von Herzog Dadiani. Nach dem Mittagessen geht es weiter nach Swanetien. Durch die Abgeschiedenheit vom Rest des Landes entwickelte sich hier über die Jahrhunderte eine eigenständige swanische Kultur, die sich in den Dörfern Latali und Lenjeri beobachten lässt. Ihr heutiges Ziel ist Mestia.

Tag 7: Ihr heutiger Tag wird abenteuerlich. Sie fahren mit einem Geländewagen ca. drei Stunden in das auf 2200 m gelegene mittelalterlich wirkende Dorf Ushguli, welches vor der Kulisse des mächtigen Schchara liegt. Es besteht die Möglichkeit, zum Fuße des Schchara, des höchsten Berges von Georgien, zu wandern.

Tag 8: Wenn das Wetter es zulässt, erkunden Sie zunächst den Staudamm mit dem Boot. Zum Mittagessen sind Sie bei einem Sänger/Maler/Botaniker/Koch eingeladen, dessen Schüler Sie mit ihrem Gesang verzaubern werden. Abends erreichen Sie Kutaisi.

Lassen Sie sich von der georgischen Küche überraschen. Shutterstock

Tag 9: Nach dem Frühstück reisen Sie zurück nach Tiflis. Falls es möglich ist, besichtigen Sie vorher noch das Gelati-Kloster. Ebenfalls auf dem Programm steht das Dschwari-Kloster aus dem 6.–7. Jahrhundert. Am Abend erreichen Sie Tiflis.

Tag 10: Gestalten Sie den Tag nach Ihren Vorstellungen. Zum Abschluss der Reise essen Sie im Familienrestaurant „Barbarestan“ zu Abend.

Tag 11: Am Nachmittag Rückflug nach Wien.

Reisetermin & Preise p. P. 17. 05. – 27. 05. 2024

DZ ab 2850 Euro

EZ ab 3390 Euro

Inkludierte Leistungen Flüge ab/bis Wien via Istanbul nach Tiflis

10 Nächte in gehobenen 3*- und 4*-Hotels inkl. Frühstück

7 Mittag- und 7 Abendessen bei einheimischen Familien oder in ausgewählten Restaurants

Weinverkostungen

Deutschsprachige Reiseleitung

Alle Besichtigungen und Ausflüge inkl. Eintritte lt. Reiseverlauf

Highlights Ihrer Reise Weinbauregion Kachetien mit Verkostungen

Zahlreiche kulturelle Stätten

Georgische Traditionsspeisen

