Die Leiche des 77-Jährigen weist versengte Haare und Augenbrauen auf, die anderen beiden nicht. An vier Stellen dürfte er Benzin in der Wohnung verschüttet haben.

Nachdem am Samstag drei Tote in einer Wohnung in Bad Vöslau (Bezirk Baden) entdeckt worden waren, haben die Ermittlungen ergeben, dass wohl der Wohnungsbesitzer Feuer gelegt hat. Laut Stefan Pfandler, Leiter des Landeskriminalamtes (LKA) Niederösterreich, wies die Leiche des 77-Jährigen unter anderem versengte Haare und Augenbrauen auf. Bei den beiden anderen Männern im Alter von 63 und 67 Jahren sei das nicht der Fall gewesen.

An vier Stellen war Benzin verschüttet und an drei angezündet worden. Ein Kanister wurde sichergestellt, so Pfandler. Die Brandursachenermittlung bezeichnete er am Donnerstag als abgeschlossen. Das Motiv der Tat bleibe vorerst ungeklärt. Es gebe „noch keine stichhaltige Erklärung“, sagte der LKA-Chef auf Anfrage.

Vierte Person immer unwahrscheinlicher

Es würden auch immer mehr Gründe wegfallen, dass eine vierte Person zum Tatzeitpunkt in der Wohnung zugegen gewesen sein könnte. Die Befragung von Feuerwehrleuten, die über den Balkon eingestiegen waren, hat laut Pfandler ergeben, dass die Einsatzkräfte dazu ein Fliegengitter zerschneiden hatten müssen. Selbiges hätte wohl nicht intakt sein können, wäre jemand auf diesem Weg geflüchtet.

In der Wohnung wurden eine Faustfeuer- und eine Langwaffe sichergestellt. Beide hatte der 77-Jährige legal besessen. Die Verletzungen der Toten stammen von beiden Waffen. Nur zwei der Männer hatten allerdings Schmauchspuren an den Händen, wie die Obduktion ergab. (APA)