“Für immer Frühling”: Ein Lied gegen den Rechtsruck 

Teilnehmer einer Demonstration gegen Rechtsextremismus in Berlin.

Teilnehmer einer Demonstration gegen Rechtsextremismus in Berlin. Imago / Bildgehege

Sängerin Soffie nahm eine fröhliche Melodie mit nachdenklichem Text auf – zuerst nur in einer Kurzversion, Videos davon wurden millionenfach auf der Plattform TikTok angesehen.

“Ich hab neulich geträumt”, so beginnt ein Indie-Pop Song, der auf Social Media längst ein Hit ist. Die deutsche Newcomerin Soffie singt in „Für immer Frühling“ über das fiktive Land, in dem keiner hungern muss und niemandem kalt ist. Textzeilen wie „Alle sind willkomm’n, kein Boot, das sinkt im Mittelmeer“ sind wohl der Auslöser dafür, dass das Lied zu einer Art Hymne der Demos gegen Rechtsextremismus wurde. Auf der Videoplattform TikTok sahen die Nutzer bereits zwei Millionen Mal eines der veröffentlichten Videos davon, der Song wird dort auch von zahlreichen Menschen nachgesungen. Einige nutzen ihn zur musikalischen Untermalung ihrer Demo-Videos.

Die 24-jährige Soffie, die eigentlich Sofie Aspacher heißt, hat erst drei Lieder veröffentlicht. Sie äußert sich positiv überrascht über den Erfolg des Songs, sie habe einfach aufgeschrieben, was sie gefühlt hat. Ihr Musikvideo drehte sie schließlich auf einer Demonstration gegen die AfD.

Deutsche Medien berichten, dass sich Fans eine ESC-Teilnahme von Soffie wünschen. Die offizielle Bewerbungsphase sei nun bereits vorbei, aber Soffie soll überlegen, nächstes Jahr anzutreten. „Und bis ich da bin, träum ich davon“ heißt es im Lied – vielleicht ist das ja auch ihre Einstellung zum ESC?