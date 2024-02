FPÖ will „Schulpflicht“ abschaffen

Stattdessen sollen Bildungsziele aufgestellt werden, die uch außerhalb öffentlicher Schulen und in kürzerer Zeit erreichbar seien. Außerdem sollten Deutschkenntnisse als Eintrittshürde eingeführt werden. Die SPÖ zeigt sich entsetzt: Kinder wegen Sprachkenntnissen auszuschließen, „steht im Widerspruch zu den Menschenrechten“.

Die FPÖ will die „Schulpflicht“ ersetzen. Der freiheitliche Bildungssprecher Hermann Brückl forderte am Donnerstag via Pressekonferenz stattdessen Bildungsziele, die man auch außerhalb öffentlicher Schulen und in kürzerer Zeit erreichen können soll. Zur Einordnung: Schon jetzt gibt es in Österreich keine Schul-, sondern lediglich eine Unterrichtspflicht. Also schon jetzt ist es möglich, zu Hause oder in privaten Schulen ohne Öffentlichkeitsrecht unterrichtet zu werden. Dann aber muss am Ende jedes Schuljahres eine Externistenprüfung absolviert werden.

Damit tritt Brückl offen für mehr Heimunterricht ein, der in den Augen vieler Experten jedoch vor allem am Höhepunkt der Schulabmeldungen während der Pandemie reichlich Grund zur Besorgnis gab. Denn viele Kinder, die von zu Hause unterrichtet wurden, scheiterten im Anschluss an der Externistenprüfung und mussten das Schuljahr wiederholen. Inzwischen hat sich das Niveau der Schulabmeldungen wieder normalisiert. Laut Brückl sollten öffentliche Schulen zwar weiter zentraler Ort der Bildungsvermittlung sein. Vorrangig sei aber das Erreichen von nicht näher definierten Bildungszielen. Das sei „unabhängig davon, wo sie das machen“.

Das neu erarbeitete blaue Bildungsprogramm sieht außerdem eine Deutschpflicht vor Schuleintritt vor. „Wir sind der Meinung, dass Deutsch einfach Voraussetzung sein soll für den Schuleintritt“, sagte Brückl. Wer Kindern mit Migrationshintergrund schon vor dem Schuleintritt beibringen bzw. wie diese Deutschkenntnisse überprüft werden sollen, ließ er aber offen. Wichtig ist dem Blauen auch eine tägliche Lesestunde im Volksschulalter. Kritik gab es von Brückl auch an „aufgeblähten“ Lehrplänen und einer falsch geführten Zuwanderungspolitik.

Kontrolle noch unklar

Wer die Bildungsziele kontrolliert, ist unklar. Aus Sicht Brückls könnte dadurch aber für manche die Schullaufbahn deutlich kürzer ausfallen als notwendig: „Wer es in acht Jahren schafft, hat einfach sein Bildungsziel erfüllt.“ Ein „Absitzen“ von neun Pflichtschuljahren sei dann nicht mehr nötig.

Dem „ständig steigenden Gewalt- und Konfliktpotenzial“ an den Schulen will die FPÖ mit einem „ordentlichen Konfliktmanagement“ begegnen. Das soll durch eine verbesserten Ausbildung von Lehrkräften und klaren Regeln für sogenannte „Auszeitklassen“ erfolgen. Solche hatte zuletzt auch der Neos-Vizebürgermeister von Wien, Christoph Wiederkehr, anlässlich der gehäuften Bombendrohungen und verbalen Gewalt in Wiener Schulen nach dem Ausbruch des Gaza-Kriegs im Herbst gefordert.

SPÖ zeigt sich „entsetzt“

SPÖ-Bildungssprecherin Petra Tanzler reagierte via Aussendung „entsetzt“ auf die FPÖ-Forderungen. Den Schuleintritt an Deutschkenntnisse zu knüpfen, sei „Diskriminierung“ und „an Absurdität nicht zu übertreffen.“ Eine Bildungspflicht sei nur sinnvoll, „wenn auch die tatsächlichen Rahmenbedingungen für guten Unterricht und erfolgreiches Lernen gegeben sind“. Das Einführen weiterer Prüfungen sei nicht zielführend. Die FPÖ beweise, dass sie „vom tatsächlichen Schulalltag und der in Österreich“ keine Ahnung habe. (APA/red.)