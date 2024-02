Bewaffnete Kämpfer drangsalieren Dörfer, es kommt zu tödlichen Auseinandersetzungen in der Demokratischen Republik Kongo. Die UNO warnt vor einer Eskalation, sollte die Blauhelmmission abziehen. Die Nationalmannschaft machte im Halbfinale des Afrika-Cups auf die Situation im Kongo aufmerksam.

Die Elfenbeinküste setzte sich am Mittwochabend beim Heimspiel Abidjan dank des Treffers von Sébastien Haller mit 1:0 gegen die Demokratische Republik Kongo im Halbfinale des Afrika-Cups durch. Doch für die Mannschaft aus dem Kongo stand die Niederlage weniger im Fokus als die Situation in ihrem Heimatland. Die Spieler hielten sich vor Spielbeginn mit einer Hand den Mund zu, mit der anderen formten sie eine Waffe, die sie sich an ihre Schläfe hielten - und lenkten so den Blick der Öffentlichkeit auf einen Konflikt, der in ihrer Heimat einmal mehr eskaliert.

Gegenüber dem Magazin „Kicker“ sagte der Sportminister der Demokratischen Republik Kongo nach dem Spiel: „Wir wollten eine Nachricht an die ganze Welt schicken“. Man brauche eine Reaktion der internationalen Gemeinschaft, „genauso wie es in der Ukraine und in Palästina passiert ist. Es ist eine ungerechte Rebellion“, wird François Kabulo Mwana Kabulo zitiert. Die Spieler hätten gemeinsam entschieden, diese Geste zu zeigen, sagte der Mittelfeldspieler Charles Pickel dem „Kicker“: „Das war heute ein Zeichen unserer Einheit, heute ist das wichtiger als das Spiel“.

Menschen ergreifen die Flucht, nachdem ein Streit über einen Schnellstraßenabschnitt der M23 zwischen Rebellen und Militär eskaliert ist. APA / AFP / Aubin Mukoni

Tausende Menschen auf der Flucht

In der Provinz Nord-Kivu haben Kämpfer der Miliz M23 in den vergangenen Wochen ihre Angriffe verstärkt und die Flucht von Tausenden Menschen ausgelöst. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen berichtete am Mittwoch, dass rund 2500 Menschen Zuflucht in einem Krankenhaus der Organisation in der Ortschaft Mweso gesucht hätten. „Die Lage ist besorgniserregend“, sagte Projektkoordinator Çaglar Tahiroglu. Das Krankenhaus sei an den Grenzen seiner Möglichkeiten angelangt. „Wir tun, was wir können, um jedem zu helfen, aber es fehlt am Nötigsten, etwa an Lebensmitteln.“

Zudem sind durch die Kämpfe Transportwege abgeschnitten, um etwa Hilfsgüter aus der Provinzhauptstadt Goma in die betroffenen Gebiete zu bringen. Derzeit wird vor allem im Gebiet der Stadt Sake gekämpft, dem letzten größeren Ort auf der Verbindung vom Norden der Provinz nach Goma.

UNO fordert Verstärkung zum Schutz vor Gewalt

Ein UNO-Diplomat hat rund um die verstärkten Kämpfe im Osten der Demokratischen Republik Kongo und dem bevorstehenden Abzug der UNO-Blauhelmmission (Monusco) zu mehr Schutz in den von Gewalt betroffenen Provinzen aufgerufen. Bei einem Treffen mit Präsidenten Félix Tshisekedi habe der UNO-Vize-Generalsekretär für Friedenssicherung, Jean-Pierre Lacroix, zur zügigen Verstärkung von Truppen und Sicherheitskräften aufgerufen, hieß es in einer am Mittwochabend in einer Aussendung.

„Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Übergabe der Verantwortung für den Schutz und die Sicherheit der Zivilisten gleichzeitig mit dem Abzug von Monusco aus den sensiblen Bereichen stattfindet, in denen die Friedenshüter die physische Sicherheit Hunderttausender Zivilisten sichern“, betonte Lacroix. Der Abzug der Blauhelme soll bis Jahresende beendet sein, schon jetzt werden nach und nach Standorte aufgegeben.

Die Demokratische Republik Kongo (DR Kongo) ist mit einer Bevölkerung von mehr als 100 Millionen das zweitgrößte Land Afrikas - nicht zu verwechseln mit seinem wesentlich kleineren westlichen Nachbarn, der Republik Kongo. Entlang der Grenzen zu Ruanda, Uganda und Burundi sind Dutzende bewaffneter Gruppen in der DR Kongo aktiv. Bei Kriegen in der Region starben zwischen 1996 und 2003 Millionen von Menschen. Politische Instabilität könnte die Konflikte verschlimmern. Zudem ist der Kongo der weltgrößte Produzent von Kobalt, wichtig für die Herstellung von Batterien für E-Autos und Handys. Das Land ist auch ein führender Diamanten- und Kupferproduzent. (APA/dpa)