Die Walzer-Republik

Überstunden für die Diener der Republik am Staatsball. Einige versuchen sich am Linkswalzer - und die Linken bleiben frei nach Bruno Kreiskys Motto fern.

Wer mag schon die Sektflaschen zählen, die Lachs- und Kaviarbrötchen und die Überstunden im aufopferungsvollen Dienst am Staat und im Schweiße des Angesichts? Nur Kleingeister würden dies tun, da es doch beim Staatsball um das Image der Walzer-Republik geht, wenn nicht um die Republik schlechthin.

Unter dem schwindelerregenden Motto „Alles dreht sich, alles bewegt sich im Kreis“ schlugen sich das Staatsoberhaupt und die halbe Regierung die Nacht um die Ohren. Dass manche am Freitag nicht taufrisch im Büro erscheinen und sich erst ein Aspirin einwerfen würden – wer will es ihnen verargen? Der Präsident, mit augenzwinkernder Gravitas, der Kanzler, Offizier und Gentleman, und der Außenminister, ein Kavalier vom Scheitel bis zur Sohle, führten ihre Staatsgäste aus, die neben dem Tagwerk der Staatsgeschäfte einmal in Wiener Walzerseligkeit schwelgen wollten.

Viele, die gemeinhin der Rechten und der Mitte zuzuordnen sind, traten beherzt zum Linkswalzer an. Auffällig nur, dass just die Linke spärlich auf dem Parkett vertreten war – vielleicht mangels Technik und Leichtfüßigkeit. Wie lautete doch einst Bruno Kreiskys legendärer Tipp für Tanzmuffel, den er dem Interviewer Heinz Fischer-Karwin verriet: Ehe ihn eine Dame auffordere, trete er die Flucht dorthin an, „was man bei uns in Österreich ein Häusl nennt“. Wo er womöglich auf Heinz Fischer traf. Über ihn hatte Kreisky einmal geätzt, dass er sich bei kniffligen Entscheidungen immer aufs Klo verdrücke.

