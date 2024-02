EU-Staaten beschließen Militäroperation im Roten Meer

Die Fregatte F 221 Hessen der deutschen Marine verlässt am 8. Februar 2024 ihren Heimathafen Wilhelmshaven in Richtung Mittelmeer. Das Schiff soll sich an der internationalen Mission zum Schutz der Handelsschifffahrt im Roten Meer beteiligen.

Die Fregatte F 221 Hessen der deutschen Marine verlässt am 8. Februar 2024 ihren Heimathafen Wilhelmshaven in Richtung Mittelmeer. Das Schiff soll sich an der internationalen Mission zum Schutz der Handelsschifffahrt im Roten Meer beteiligen. APA / AFP / Focke Strangmann

Der Start des Einsatzes wird voraussichtlich beim EU-Außenministertreffen am 19. Februar beschlossen. Das operative Hauptquartier der Operation wird in der griechischen Stadt Larisa eingerichtet.

Die EU-Staaten haben den geplanten Militäreinsatz zur Sicherung der Handelsschifffahrt im Roten Meer beschlossen. Mit der Entscheidung vom Donnerstag werden unter anderem der Auftrag und der Sitz des Hauptquartiers für die Operation Aspides festgelegt, wie die Deutsche Presse-Agentur von Diplomaten erfuhr. Der formale Beschluss zum Start des Einsatzes soll dann bei einem Außenministertreffen am 19. Februar in Brüssel gefasst werden. Das operative Hauptquartier der Operation wird in der griechischen Stadt Larisa eingerichtet.

Der grundsätzliche Plan für den EU-Militäreinsatz sieht vor, europäische Kriegsschiffe zum Schutz von Frachtschiffen in die Region zu entsenden. Diese sollen dann dort Handelsschiffe vor Angriffen der militant-islamistischen Huthi aus dem Jemen schützen. Die Miliz will mit dem Beschuss von Schiffen ein Ende der israelischen Angriffe im Gazastreifen erzwingen, die auf das beispiellose Massaker der islamistischen Hamas in Israel am 7. Oktober folgten.

EU will Houthi nicht direkt angreifen

Angesichts der Gefahren meiden große Reedereien zunehmend die kürzeste Verbindung auf dem Seeweg zwischen Asien und Europa durch das Rote Meer und den Suezkanal. Das hat mittlerweile erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Die USA und Großbritannien haben deswegen zuletzt direkt Ziele der Huthi im Jemen angegriffen. Bei solchen proaktiven Einsätzen will die EU allerdings nicht mitmachen.

Die deutsche Bundeswehr will sich mit der Fregatte „Hessen“ an dem Einsatz beteiligen. Das Schiff mit rund 250 Soldatinnen und Soldaten an Bord lief dafür bereits am Donnerstag vom Marinestützpunkt in Wilhelmshaven in Richtung Rotes Meer aus. Es ist unter anderem mit Flugabwehrraketen ausgerüstet und wurde speziell für den Geleitschutz und die Seeraumkontrolle konzipiert. Mit seinem speziellen Radar kann es nach Angaben der Bundeswehr einen Luftraum von der Größe der gesamten Nordsee überwachen. (APA/dpa)