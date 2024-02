Die fröhliche Patina des Upcyclings

PR-Expertin und Autorin Eva Primavesi wohnt seit 24 Jahren im 9. Bezirk in einer gemütlichen Altbauwohnung mit viel selbst Designtem und Gebautem sowie mit Geerbtem.

Breites Stiegenhaus, hohe Räume, altes Parkett: „Eine wunderschöne Atmosphäre. Man kann in der Wohnung im Kreis gehen, früher gab’s etliche Bobby-Car-Wettrennen“, erzählt Eva Primavesi. Die Wohnung liegt in einer ruhigen Seitengasse im 9. Bezirk, „in 15 Minuten bin ich mit den Öffis in der Innenstadt, in 30 Minuten im Wienerwald. Ich brauche kein Auto, eine perfekte Lage.“

Nach vielen Reisen am Ende des WU-Studiums „wollte ich 2000 meine eigenen vier Wände“. Sie suchte eine Garçonnière und fand die 85-m2-Wohnung im 1. Stock per Annonce. „Perfekt für eine WG mit Freundinnen“, heute groß genug für die dreiköpfige Familie. Da es eine Schauwohnung war, konnte sie sofort einziehen. Vorraum und Bad übernahm sie daher mit hellgrauem Marmor verfliest. „Leider furchtbar empfindlich.“

»Meinem Partner und mir war es wichtig, eine schöne Arbeitsatmosphäre, aber auch eine geruhsame Schlafatmosphäre zu kreieren.« Eva Primavesi PR-Expertin

Zwei große Zimmer gehen Richtung Straße, Vorraum, Wohnküche und Bad Richtung Innenhof. „Unser verlängertes Wohnzimmer ist der Sobieskiplatz um die Ecke. Herrliche alte Bäume, Kopfsteinpflaster, Parkbänke und ein Brunnen. Gastronomie, Kindergarten, Schule. „Wie in einem Dorf.“ Die ruhige Gasse ist relativ schmal, „im Winter ist es sehr dunkel, und durch die großen Altbau-Eingangstüren zieht es sehr kalt herein“, erzählt Primavesi. Im Sommer bleibt es dafür angenehm kühl.

Lampen aus Treibholz, Couchtisch aus Apple-Computern