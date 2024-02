Traditioneller Weg zu modernen Zielen

Drucken

Der Verzicht auf öffentliche Verkehrsmittel gehört ebenso zur Walz wie die traditionelle Kleidung und Ausrüstung.

Sich handwerklich und persönlich weiterzuentwickeln, das ist das Ziel der Wanderjahre nach der Lehre. Schlossergeselle Peter Becker ist einer der wenigen, die die Tradition hochhalten.

Seit Anfang April des Vorjahres ist Peter Becker auf Achse. Nach Aufenthalten unter anderem in Basel, Nürnberg und Schwerin zieht es ihn nun vorerst einmal nach Hannover. Wohin die Reise danach gehen wird, ist noch offen. „Das entscheidet sich meist spontan“, sagt Becker. Der 22-jährige Schlossergeselle aus Antiesenhofen (OÖ) ist nämlich auf der Walz – und setzt damit eine Tradition fort, die nahezu in Vergessenheit geraten zu sein scheint. „Ich finde, die Wanderschaft ist eine gute Gelegenheit, sich fachlich weiterzuentwickeln und gleichzeitig ein Allroundwissen über das Handwerk aufzubauen“, ist er überzeugt. Schließlich könne man in viele Unternehmen hineinschnuppern und dort Erfahrungen sammeln. „Man sucht interessante Betriebe und fragt, ob sie Arbeit haben. Bis jetzt bin ich noch nie abgewiesen worden“, sagt Becker. Maximal drei Monate wird dann dort gearbeitet, während dieser Zeit sind die Gesellen angemeldet. „Es heißt, wenn der Nachbarhund nicht mehr bellt und der Postbote einen beim Namen nennt, soll man weiterziehen“, weiß der Schlossergeselle, der sich für die Zeit zwischen seinen Jobs freiwillig weiterversichert hat.