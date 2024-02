Kleider am Opernball: Am Staatsparkett glitzert man jetzt bequem

Priscilla Presley tanzte am Donnerstag in einer Robe von Nina Ricci.

Priscilla Presley tanzte am Donnerstag in einer Robe von Nina Ricci. APA/EVA MANHART

Die Mode am Staatsparkett wird wohl nicht mehr interessanter, dafür aber bequemer und – wenn‘s wahr ist – auch ein kleines bisserl langlebiger.

Es mag nicht die feine Art sein, über Opernball-Roben zu lästern. Aber es gehört zur Wiener Tradition. Ob man den Überblick von der Loge aus behält oder von der Couch aus, ist dabei einerlei. Genauer lässt sich die Saumlänge der Roben allerdings über den Bildschirm bemessen.

In der Regel wird am Staatsparkett recht viel Mode aus Österreich getragen. Das ist nicht immer eine gute Idee, heuer aber zeugte der ein oder andere Modemacher von durchaus feiner Klinge. Moderatorin Teresa Vogl etwa trug ein schwarzes Ensemble von Designerin Michel Mayer. Das Oberteil aus zarter Tüllstickerei, drapiert und – wie es heißt – von Hand appliziert, dazu ein schmaler, asymmetrisch Rock mit Schleppe. Ein bisserl was hat sie von den Femme fatales des Film noir, freilich nichts gegen das Latexkleid, das Tom Neuwirth alias Conchita Wurst einst am Ball der Bälle trug. Ein Entwurf des Austrodesigners Juergen Christian Hoerl.