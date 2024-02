Verkohlter Schatz: KI macht unsichtbare antike Texte sichtbar

Dem Vesuv-Ausbruch verdanken wir die einzige erhaltene Bibliothek der Antike. Aber wie entziffert man verkohlte Schriftrollen?

Was macht das gute Leben aus? Konkreter: Bereiten uns Dinge, die schwer zu kriegen sind, wirklich mehr Genuss als solche, die uns reichlich zur Verfügung stehen? Nein, erklärt uns der antike Autor. Er hätte wohl, als Österreicher unserer Zeit, das Schnitzel dem Hummer vorgezogen. Aber Philodemus war Grieche, ein Philosoph in der Nachfolge Epikurs, also schrieb er, mit Tinte auf Papyrus, über andere Quellen der Freude, wie das Flötenspiel und den Geschmack von Kapern. Oder die Farbe Violett – das erste Wort, das sich vorigen Oktober in griechischen Lettern auf der pechschwarzen Rolle entziffern ließ. Seit einigen Tagen sind nun schon über 400 Buchstaben entschlüsselt, und ein Team von drei schlauen Studenten hat dafür ein Preisgeld von 700.000 Dollar erhalten.