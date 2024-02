OpenAI-Chef in Gesprächen für Finanzierung von KI-Initiative

Der 38-jährige Firmenchef will die USA zum günstigen Nahversorger für Halbleiter machen. Dafür sucht er eine Finanzierung von bis zu sieben Billionen Dollar.

Der Chef von OpenAI, Sam Altman, ist auf der Suche nach Investoren für eine Technologieinitiative. Wie das „Wall Street Journal“ (WSJ) berichtete, will das Unternehmen damit die weltweite Kapazität zur Herstellung von Chips und die Fähigkeit, Künstliche Intelligenz (KI) zu betreiben, ausbauen. Dafür ist Altman auch aktuell in Südkorea und will dort Samsungs Chef der Halbleiter-Sparte treffen. Auch im Kongress sucht er nach Verbündeten.

Unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person, schrieb das WSJ, dass für das Projekt zwischen fünf und sieben Billionen Dollar aufgetrieben werden müssten. Altman sei dafür unter anderem in Gesprächen mit Investoren aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Halbleiter und insbesonders potente Grafikprozessoren sind zwingend notwendig, um die energieintensiven LLMs (Large Language Models) zu betreiben. Besonders Nvidia ist hier 2023 zum Gewinner aufgestiegen. Altmans Plan ist offenbar eine Unabhängigkeit zu erzielen und will Kongressmitglieder von der Wichtigkeit des US-Standorts überzeugen. Der Washington Post zufolge soll es um die Frage gehen, wieviele Fabriken gebaut werden sollen und wo. Für die einzelnen Bundesstaaten ein lukratives Angebot, aber auch für Altman, der dadurch eine günstige Versorgung sichern könnte.

Investoren hätten OpenAI zwar mit mehr als 80 Milliarden Dollar bewertet, dennoch seien die genannten Beträge für die Mittelbeschaffung von Unternehmen ungewöhnlich hoch, schrieb das Blatt weiter. OpenAI und sein größter Investor Microsoft reagierten nicht sofort auf die Bitte um eine Stellungnahme. (Reuters/stein)