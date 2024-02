Fasching in Wien: Die (wenigen) Narren sind los

135 offizielle Faschingsgilden gibt es in Österreich, ein paar auch in Wien. Dieser Tage haben sie Hochsaison.

135 offizielle Faschingsgilden gibt es in Österreich, ein paar auch in Wien. Dieser Tage haben sie Hochsaison. Georg Hochmuth

Die Wiener gelten als Faschingsmuffel. Das war nicht immer so. Bis 1994 war Wien eine Hochburg des Faschings. Am Samstag gibt es immerhin in Simmering einen großen Umzug.

Die Narren sind wieder los. Also nicht die, die das ganze Jahr über zu beobachten sind. Sondern die saisonalen, die, die den Fasching feiern, sich gern verkleiden und das auch zur Schau stellen. Das merkt man dieser Tage an den kleinen Faschingsprinzen und -prinzessinnen, die kostümiert in den Kindergarten, die Schule oder noch besser zum Gschnas pilgern.

Spätestens am Samstag wird man aber auch Erwachsene in mehr oder weniger fantasievollen Kostümen entdecken. Barbie und Ken dürften heuer hoch im Kurs stehen, aber auch Klassiker wie Spiderman, Batman oder Piraten. Bis Dienstag darf es dann mancherorts so richtig bunt werden, bis dann am Mittwoch die Faschingskrapfen vom Heringsschmaus abgelöst werden.