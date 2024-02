Last-minute-Gschnas: Fasching für die Kleinen

Die Faschingsparty im Rathaus ist ausverkauft. Es gibt aber noch ein paar andere, kleinere Partys.

Wien. Die Kinderfreunde sind ein beliebter Organisator für Faschingspartys. Die große Feier am Samstag im Rathaus ist restlos ausverkauft, ebenso der Kinderfaschingsball in Liesing (11. 2.) und Währing (18. 2.). Die Kinderfreunde Hernals hingegen verlängern den Fasching und laden am 17. Februar zur Faschingsparty (Kalvarienberggasse 28a, 15–17 Uhr, Kinder: gratis, Erwachsene: sechs Euro, keine Anmeldung erforderlich). Restkarten gibt es noch beim Maskenball der Kinderfreunde Ottakring, der am 2. März stattfindet (Albert-Sever-Saal, Schuhmeierplatz 17–18, ab 14.30 Uhr, Anmeldung unter 01/914 81 44).

Das Kindercafé Lemoni in Ottakring lädt zweimal zur Faschingsparty: am 10. und 12. Februar (jeweils ab 15 Uhr, Kinder: 30 Euro, inklusive einer Begleitperson), mit Krapfen, Kinderdisco, Schminken, Clown, Zauberer.

Im Kindermuseum in Schönbrunn können bei Workshops Kostüme und Faschingsbrillen gebastelt werden (bis 13. 2., keine Anmeldung, Workshop im Rahmen des Museumsbesuchs) und Themenführungen zum Motto „Jubel, Trubel, Heiterkeit“ besucht werden. (red.)