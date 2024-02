Vulkan auf Island wieder ruhiger: Lavawalze kam vier Kilometer weit

Auf der isländischen Halbinsel Reykjanes ist vorerst Ruhe eingekehrt. Es gab keine Lavafontänen mehr, Dampf stieg noch aus den Erdrissen. Die Lava zerstörte Infrastruktur - Straßen und eine Warmwasserleitung.

Nach dem dritten Vulkanausbruch auf Island innerhalb von acht Wochen kommt die Erde in dem Gebiet aller Voraussicht nach langsam wieder zur Ruhe. Am Freitag waren in Livestreams aus dem verschneiten Vulkangebiet südwestlich von Reykjavik nach Tagesanbruch zunächst keine glutroten Lavafontänen mehr zu erkennen. Allerdings stieg aus verschiedenen Stellen am Ausbruchsort weiterhin Dampf auf.

Auch die Zahl der Erdbeben, die den Ausbruch Donnerstagfrüh begleitet hatten, nahm seit dem Beginn der Eruption deutlich ab. Die isländischen Behörden hatten bereits im Laufe des Donnerstagnachmittags eine zurückgehende Vulkanaktivität verzeichnet, nachdem die Lava in der Früh aus einem schätzungsweise drei Kilometer langen Erdspalt gesprudelt war.

Eine Luftaufnahme jenes Bereichs, wo die glühende Lava sich ihren Wag an die Oberfläche gebahnt hatte. Reuters / Iceland Civil Protection Im Norden von Grindavik arbeitete sich die Lava kilometerweit vor. Reuters / Stringer

Lava strömte vier Kilometer weit

Das flüssige Gestein strömte rund viereinhalb Kilometer weit Richtung Westen und überzog dabei diesmal mehrere Straßen und auch eine Warmwasserleitung, was zu einer Unterbrechung der Versorgung der Region mit heißem Wasser führte. Einsatzkräfte arbeiteten die gesamte Nacht auf Freitag daran, die Versorgung mittels einer neuen Geothermalleitung wiederherzustellen. Der Energieversorgers HS Orka hoffte darauf, noch im Laufe des Tages warmes Wasser in die Leitung einspeisen zu können.

Die Blaue Lagune, ein bei Touristen beliebtes Geothermalbad in unmittelbarer Nähe des Ausbruchsortes, blieb nach Angaben der Betreiber am Freitag weiter geschlossen. Auch eine wichtige von den Lavamassen heimgesuchte Straße, die zum evakuierten Küstenort Grindavík führt, wird nach Angaben des isländischen Rundfunksenders RÚV bis auf Weiteres nicht befahrbar sein. (APA/dpa)