19-Jähriger bei Unfall mit Polizeiauto in Wien schwer verletzt

Der Streifenwagen war mit Blaulicht unterwegs und stieß mit einem Pkw zusammen. In weitere Folge geriet das Auto auf den Gehsteig und erfasst einen Fußgänger.

Ein mit Blaulicht unterwegs gewesener Streifenwagen ist am Donnerstagabend in Wien-Favoriten auf einer Kreuzung mit einem Pkw kollidiert und anschließend auf den Gehsteig bei einer Straßenbahnhaltestelle geraten. Dort wurde ein Fußgänger erfasst und schwer am Oberkörper verletzt.

Die drei Beamten im Polizeiauto erlitten leichte Verletzungen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 19-jährige Passant und die Polizisten wurden in Spital gebracht, hieß es bei der Berufsrettung Wien.

Wie es um 20.10 Uhr genau zu dem Unfall bei der Kreuzung Davidgasse/Knöllgasse kam, war noch unklar - auch welche Ampelphasen die beteiligten Pkw-Lenker jeweils gerade hatten. Weitere Erhebungen laufen, erläuterte Polizeisprecher Mattias Schuster. Der Insasse des an dem Unfall beteiligten Pkw blieb unverletzt. (APA)