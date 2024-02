Die linksliberale Opposition warnt angesichts der Bestellung des prominenten Richters Turudić vor einem autoritären Regierungskurs. Dieser sorgt mit Äußerungen zur Europäischen Staatsanwaltschaft für weitere Kritik.

In Kroatien sorgt die Bestellung des prominenten Richters Ivan Turudić zum neuen Generalstaatsanwaltsalt weiter für Aufregung und Kritik. Die linksliberale Opposition, die sich der Ernennung heftig widersetzt, rief die Bürger am 17. Februar zum Protest gegen den autoritären Regierungskurs auf. Staatspräsident Zoran Milanović und die Regierung lieferten sich deswegen einen neuen Schlagabtausch, dazu goss Turudić mit einem Interview selbst zusätzlich Öl ins Feuer.

Er sei sich nicht sicher, ob Kroatien das Büro der Europäischen Staatsanwaltschaft (EPPO) hätte einrichten sollen, sagte Turudić am gestrigen Donnerstag zum Regionalsender N1. „Eine Reihe von europäischen Ländern hat keine Europäische Staatsanwaltschaft, und sie funktionieren. Ich denke, dass die Situation dort besser ist“, betonte er. Er fügte allerdings hinzu, dass die Entscheidung über die Einrichtung des EPPO eine politische Entscheidung sei und respektiert werden sollte.

Seine Äußerungen brachten die Regierung in Erklärungsnot. Das Justizministerium betonte, dass die Position des neuernannten Generalstaatsanwalts das weitere Funktionieren des EPPO-Büros in Kroatien nicht in Frage stelle.

Opposition: Kroatien soll nicht Kurs wie Serbien einschlagen

Die linksliberale Opposition, die die Integrität des künftigen Generalstaatsanwalts infrage stellt und seine Nähe zur regierenden Partei HDZ sowie Verbindungen zu Angeklagten in Korruptionsprozessen kritisiert, rief unterdessen die Bürger zu einer Protestaktion vor dem Regierungssitz auf. „Kroatien ist eine Demokratie, und wir werden nicht zulassen, dass das Land einen ähnlichen Kurs einschlägt wie Serbien unter Aleksandar Vučić“, sagte der Vorsitzende der Sozialdemokraten, Pedja Grbin, laut Medien. Die Oppositionsparteien werfen Regierungschef Andrej Plenković vor, eine weitere staatliche Institution übernommen zu haben.

Die Nichtregierungsorganisation Gong bezeichnete die Bestellung des neuen Generalstaatsanwalts als Fortsetzung der Geiselnahme von unabhängigen Institutionen. „Je länger die HDZ und Premier Andrej Plenković an der Macht sind, desto schwächer werden die Rechtsstaatlichkeit und liberale Demokratie in Kroatien,“ hieß es.

Auch Staatspräsident stellte sich gegen Bestellung von Turudić

Gegen die Bestellung von Turudić hatte sich bereits zuvor auch der Staatspräsident Zoran Milanović ausgesprochen. Dessen Wahl am Mittwoch im Parlament bezeichnete er als eine Abscheulichkeit und erklärte die sieben Jahre der HDZ-Herrschaft zur nationalen Katastrophe. Er kritisierte außerdem, dass der Ministerpräsident keine Hintergrundprüfung machen ließ, als er den 61-jährigen Richter für das Amt des Generalstaatsanwalts nominierte. In Reaktion auf den Präsidenten hieß es aus der Regierung, dass seine verfassungswidrigen Angriffe auf die Regierung nichts Neues seien. Milanović wurde dazu vorgeworfen, in diesem Fall seine Befugnisse überschritten zu haben.

Die Affäre um Turudić war nach Veröffentlichung von Whatsapp-Nachrichten ausgebrochen. Hunderte von Textnachrichten zeigten, dass der Richter intensive Kontakte mit der früheren HDZ-Politikerin und Staatssekretärin Josipa Rimac hatte, auch zu jener Zeit, als gegen sie Korruptionsermittlungen liefen. Kritisiert wird auch seine Beziehung zum korruptionsumwitterten ehemaligen Fußball-Mogul Zdravko Mamić. (APA)