Pakistan-Wahl: Unabhängige laut Teilergebnissen überraschend vorn

Das Lager des inhaftierten Ex-Premiers Khan liegt mit 40 Prozent vor der Partei des ebenfalls früheren Amtsinhabers Sharif. Es herrscht die Befürchtung, dass mit dem Erstarken der unabhängigen Kandidaten unruhige politische Zeiten folgen könnten.

Bei der Parlamentswahl in Pakistan liegen als unabhängig registrierte Kandidaten laut Teilergebnissen überraschend vorn. Sie erreichten bei Auszählung von etwa der Hälfte der 266 Wahlkreise fast 40 Prozent. Ein Großteil dieser Kandidaten dürfte Verbindungen zum inhaftierten Ex-Premier Imran Khan und dessen Oppositionspartei PTI haben. Auf Platz zwei folgte zunächst die PML-N des ebenfalls früheren Premiers Nawaz Sharif, der als Favorit gehandelt wurde, mit gut 30 Prozent.

Die PML-N (Muslimliga-Nawaz) ist dem konservativen Lager zugeordnet. Mitglieder der zentralistisch-nationalistischen PTI durften nach einem Urteil des Obersten Gerichtshofs nur als unabhängige Kandidaten antreten. Wie aus einer Statistik der Wahlkommission vom Freitag hervorgeht, folgte die mitte-links eingeordnete Volkspartei PPP mit ihrem 35 Jahre alten Spitzenkandidaten Bilawal Bhutto Zardari mit rund 25 Prozent auf Platz drei.

Von den ausgezählten 136 Wahlkreisen holten Kandidaten aus Khans Lager 49, die Muslimliga seines Erzrivalen Nawaz Sharif 42, und die Pakistanische Volkspartei von Bilawal Bhutto Zardari, dem Sohn der ermordeten früheren Ministerpräsidentin Benazir Bhutto, 34. Sharifs Muslimliga galt vor dem Votum, bei dem über 253 Parlamentssitze abgestimmt wurde, als Favoritin. Mit der sich nun abzeichnenden Führung unabhängiger Kandidaten bekommen Befürchtungen von Beobachtern neue Nahrung, dass dem atomar bewaffneten, wirtschaftlich angeschlagenen Land innenpolitisch unruhige Zeiten bevorstehen.

Etablierte Parteien verlieren an Gewicht

Zuletzt waren in dem Land mit mehr als 240 Millionen Einwohnern PML-N und PPP nach dem Sturz Imran Khans per Misstrauensvotum in einer breiten Regierungskoalition mit einem Ministerpräsidenten der PML-N. Allerdings schloss Bhutto Zardari am Abend vor der Wahl eine Zusammenarbeit mit der PML-N zunächst aus. Die PML-N und PPP dürften nun auch um die Gunst der unabhängigen Kandidaten werben. Immer wieder hatten pakistanische Politiker in der Vergangenheit auch ihre Loyalitäten gewechselt.

Pakistans Nationalversammlung hat 336 Sitze, von denen 266 direkt gewählt werden. Weitere 60 Sitze sind für Frauen und zehn für Nichtmuslime reserviert, die entsprechend der Stärke der einzelnen Parteien besetzt werden. Durch die zusätzlichen Sitze dürften die großen etablierten Parteien ihr Gewicht im Parlament im Vergleich zu den Unabhängigen noch ausbauen. Unabhängige Kandidaten dürfen keine eigene Regierung bilden, sie haben aber nach der Wahl 72 Stunden Zeit, sich anderen Parteien anzuschließen oder eigene Fraktionen zu gründen.

Khan zu langer Haftstrafe verurteilt

Der populäre Ex-Regierungschef Khan, der 1996 die nationalistisch-zentristische Partei Pakistan Tehreek-e-Insaf (Pakistanische Bewegung für Gerechtigkeit/PTI) gegründet hatte, war in der vergangenen Woche wegen Hochverrats, Bestechung sowie einer illegalen Ehe zu langen Haftstrafen verurteilt worden und sitzt im Gefängnis. Auch ein Großteil seiner Parteifreunde von der PTI wurde von der Wahl ausgeschlossen.

Dafür traten aber viele unabhängige Kandidaten an, viele von ihnen mit dem Segen der PTI. Wegen des Vorgehens gegen die PTI war erwartet worden, dass die PML-N von Regierungschef Sharif die meisten Parlamentssitze gewinnen würde. Den Teilergebnissen und Medienberichten zufolge könnte die Wahl aber anders verlaufen sein.

Sharif genießt Unterstützung des Militärs

Die englischsprachige Zeitung „Express Tribune“ meldete, die Unabhängigen hätten bei der Wahl überrascht, „von der PTI unterstützte Kandidaten trotzen allen Widrigkeiten“. Es war erwartet worden, dass die PML-N die meisten Sitze gewinnen würde. Beobachtern zufolge hat der 74-jährige Parteigründer Sharif auch die Unterstützung des mächtigen Militärs. Der Wahlkampf war von Khans Inhaftierung und dem weitgehend dem Militär angelasteten Vorgehen gegen seine nationalistisch-zentralistische Partei PTI überschattet worden.

Nach Internetsperren am Wahltag und massiven Verzögerungen bei der Auszählung der Stimmen haben Beobachter und Oppositionsanhänger Zweifel an einer freien und fairen Wahl geäußert. Rund 130 Millionen Wahlberechtigte waren am Donnerstag in der Atommacht dazu aufgerufen, über die Machtverteilung in der Nationalversammlung und den Provinzparlamenten abzustimmen.

„Die Angst vor Wahlmanipulationen und -betrug ist weit verbreitet“

Michael Kugelman, Direktor des Südasien-Instituts am Woodrow Wilson International Center for Scholars in Washington, sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Verzögerung deute darauf hin, dass die Machthaber versuchten, „ein Umfeld zu schaffen, das es ihnen ermöglicht, leichter in den Wahlprozess einbezogen zu werden. Im Onlinedienst X, ehemals Twitter, schrieb er: „Die Angst vor Wahlmanipulationen und -betrug ist weit verbreitet, und das aus gutem Grund.„

Die Atommacht Pakistan ist mit 240 Millionen Menschen das fünftbevölkerungsreichste Land der Welt. Das asiatische Land steckt wirtschaftlich in der Krise. Die Inflation liegt bei rund 30 Prozent und die Rupie befindet sich seit drei Jahren im freien Fall. (APA/dpa)