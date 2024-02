Die angesagte Katastrophe vor Zypern

Die Migration in die EU nimmt 2024 weiter zu. Die Überfahrt in den seeuntauglichen Booten ist lebensgefährlich und forderte bereits viele Opfer.

Reuters / Borja Suarez

Auf der stärker frequentierten Route vom Libanon nach Zypern versank ein Boot mit 90 Menschen im Meer.

Ein Imam, ein paar Polizisten und Gemeindearbeiter sprachen das Totengebet. Auf einem Dorffriedhof auf der Halbinsel Karpas im Norden Zyperns wurden diese Woche vier Leichen beigesetzt, die an der Küste der Insel angeschwemmt worden waren. Fast zeitgleich warf das Meer zwei weitere Leichen an den Strand, wie nordzyprische Medien meldeten. An der türkischen Küste – etwa 80 Kilometer nördlich von Zypern – wurden weitere acht Leichen an Land gespült. Keiner der 14 Toten konnte bisher identifiziert werden, doch die Leichenfunde deuten auf eine neue Flüchtlingskatastrophe im Mittelmeer hin.