China hat in den vergangenen Jahrzehnten Hunderte Sportstätten nach dem Baukastenprinzip in Afrika errichtet. Auch in der Elfenbeinküste ist man dick im Geschäft. Über einen Deal der ganz besonderen Art.

Als am 13. Jänner in der Elfenbeinküste der 34. Afrika-Cup startete, ließ es sich der ivorische Machthaber Alassane Ouattara nicht nehmen, der Eröffnungszeremonie beizuwohnen. In einer schwarzen Limousine wurde er ins Stade Olympique Alassane Ouattara chauffiert und grüßte aus dem geöffneten Schiebedach die in Orange gekleideten Fans auf den Tribünen.

Dass ein Stadion nach einem amtierenden Präsidenten benannt ist, kommt ja heute eher selten vor, und so genoss der Namenspate, der sich im hochbetagten Alter von 82 Jahren mit Radfahren und Schwimmen fit hält, sichtlich das Bad in der Menge wie auch den darauffolgenden 2:0-Sieg der Gastgeber gegen Guinea-Bissau.

Die Arena, die in Ebimpé und damit gut 20 Kilometer nördlich des Regierungssitzes in Abidjan aus dem Boden gestampft wurde, gilt als eines der modernsten Stadien Afrikas. Sie bietet Platz für 60.000 Zuschauer. Nicht weniger als 500.000 Tonnen Material wurden nach der Grundsteinlegung 2016 abgetragen, um das nach einem Vogelnest modellierte Stadion zu errichten. Eigentlich sollte der Bau bereits 2019 fertiggestellt sein, doch schlechtes Wetter und ein Malariaausbruch unter den 500 Arbeitern verzögerten die Arbeiten.