Wo gebrauchte Bücher neue Leser finden

Carla-Leiterin Elisabeth Mimra nimmt in den beiden Second-Hand-Märkten der Caritas täglich eine Tonne Bücher entgegen. Mirjam Reither

Man braucht sie nicht, wegwerfen will man sie auch nicht. Was tun mit gelesenen Büchern? Ein Überblick über die Optionen, vom klassischen Antiquariat bis zur Re-Commerce-App.

Die Meldung kam dann doch unerwartet. Über Thalia (Geschäftsmodell: klassischer Buchhandel) kann man ab sofort gebrauchte Bücher verkaufen. Die Buchhandlung, immerhin Marktführer im deutschsprachigen Raum, ist eine Kooperation mit dem tschechischen Start-up Bookbot eingegangen. Und damit auf einen (App-)Trend aufgesprungen, der einem alten Thema neue Dynamik verleiht: Was tun mit all den Büchern, die man nicht behalten, aber auch nicht wegwerfen will?