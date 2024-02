Pakistans moralischer Sieger sitzt hinter Gittern

Sensationserfolg für Ex-Premier Khan: Verbündete Kandidaten errangen mehr als 40 Prozent der Stimmen.

Der moralische Sieger der Parlamentswahl in Pakistan sitzt hinter Gittern. Imran Khan, der 71-jährige Ex-Premier, verfolgte aus dem Gefängnis den Sensationserfolg seiner Kandidaten, die sich nach der Repression gegen Khan und seine PTI formal als unabhängig deklariert hatten. Nach vorläufigen Ergebnissen errangen sie mehr als 40 Prozent der Stimmen und avancierten zur stärksten Kraft vor der Muslimliga unter Ex-Premier Nawaz Sharif und der Pakistanischen Volkspartei unter Bilawal Bhutto Zardari.

Am Samstag sollten in der drittgrößten Demokratie Asiens die Regierungskonsultationen beginnen. Eine Delegation hat sich auch bei Khan angesagt, der in die Rolle des insgeheimen Königsmachers schlüpfen könnte. Eine eigene Kandidatur war ihm verwehrt gewesen. Seit August sitzt er in Haft, und in der Vorwoche wurde er in drei Anklagepunkten zu einer Haftstrafe von 31 Jahren verurteilt. Weitere Prozesse könnten folgen, sofern Khan nicht einen Deal eingeht.

Eine Allparteienregierung