Manche Aktien hat der Kapitalmarkt noch nicht entdeckt. Dabei stecken dahinter oft Unternehmen, die Hidden Champions sind. Bei dieser Aktie ist das allemal der Fall. Zwei Jahre hat sie konjunkturbedingt korrigiert. Experten glauben an einen baldigen Turnaround.

Kurzer Rückblick: Um knapp 13 Prozent auf 3,93 Euro hat die Aktie des deutschen Brillenhändlers Mister Spex (ISIN: DE000A3CSAE2) zugelegt, seit wir sie in dieser Rubrik über spekulative Aktien vor einer Woche besprochen haben. Seit unserer Erstbesprechung im November 2023 beim Kurs von 2,9 Euro sind es über 35 Prozent - der Turnaround nach dem vorherigen Absturz ist also in Gang. Bei weitem nicht immer entwickelt sich eine Aktie in kurzer Zeit so schön wie in diesem Fall. Wer dabei ist, freut sich. Wer nicht, braucht sich nicht zu ärgern. Spekulieren mit einem kleinen Geldbetrag ist nicht das Gleiche wie langfristig Anlegen mit einem diversifizierten Portfolio, es ist ein Spiel mit etwas Kick. Wer Mister Spex gekauft hat, kann sich nun mit einem - nicht zu nah gesetzten - Stopp-Loss nach unten absichern und auf weitere Kursanstiege hoffen. Experten sehen Luft bis 6,68 Euro.

Einen großen Kursanstieg prophezeien Analysten auch jener spekulativen Aktie, die wir heute hier vorstellen möchten.