Doskozil: „Eine Koalition mit der ÖVP würde der Republik schaden“

… ja, weiß ich schon, danke. Man muss als Politiker so weit Profi sein, dass man so etwas ausblenden kann. Und es gibt genug Aufgabenstellungen im Burgenland, wir arbeiten hier an einer weiteren Verbesserung der Pflege und der Frage, wie man Spitäler bestmöglich organisiert, am Mindestlohn, den ich immer noch gern auf ganz Österreich umgelegt sehen würde. Da gibt es also schon Momente, in denen ich darüber nachdenke, wie man all diese Dinge noch besser auf Bundesebene regeln könnte.