Am Weißensee, dem Lieblingsort der Ökos

Vegetarische Bioküche, klimaneutrales Hotel, Anreise ohne Auto und Yoga auf der Alm: Der Weißensee in Kärnten ist eine der ersten Adressen für nachhaltigen und umweltbewussten Urlaub in Österreich. Von Problemen des Massentourismus wird das abgelegene Tal nicht geplagt. Was macht die Tourismusregion anders?

Glatt und unberührt ist die blauschwarze Fläche, als Corinna und Michael Knaller sie betreten. Vorsichtig, mit kleinen Schritten, denn an dieser Stelle des Weißensees ist das Eis noch nicht so dick wie anderswo. Von dem dumpfen Krachen, das von den umliegenden Hängen widerhallt, lassen sich die beiden nicht abhalten. Die tiefen Töne, die durch Spannungen im Eis entstehen, gehören zu einem Weißenseer Winter wie die tausenden Eisläufer, die jedes Jahr an den Kärntner See pilgern.

Ein paar haben sich auch auf das schwarze Eis gewagt, obwohl es noch nicht freigegeben wurde. Zu verlockend ist die kilometerlange, unbefahrene Fläche. Nicht Corinna Knaller. „Ich muss mit gutem Beispiel vorangehen.“ Hätte sie keine Gäste, würde sie aber auch ein paar Runden ziehen, gibt sie zu.

Das Eis ist nicht der einzige Grund, was den Weißensee als Urlaubsdestination so begehrt macht. Es ist das familienfreundliche Skigebiet, die hohe Dichte an exzellenten und Hauben-Restau­rants, aber vor allem auch die Ent­schleunigung und Naturverbunden­heit, für die der Ort bekannt ist. Dafür ist der Weißensee, der sich auf fast 12 Kilometern wie ein Fjord in das schmale Tal schmiegt, längst kein Geheimtipp mehr. Vor allem, seitdem das nachhaltige, umwelt- und klimafreundliche Reisen zum Trend geworden ist, gesellen sich zu den Stammgästen und Familien, den Ruhesuchenden und Feinschmeckern immer mehr Menschen hinzu, die man – etwas überspitzt formuliert – unter der Gruppe Ökobobo und Biohipster subsumieren könnte. Sprich jene, für die Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein das Hauptkriterium für die Urlaubswahl ist.

»Wenn man ein bisschen Hausverstand hat, dann ist klar, dass man nur mit der Natur leben kann.« Corinna Knaller Gralhof

Eine der ersten Adressen ist für sie der Gralhof. Als eines der ersten Bio­hotels Österreichs haben sich Corinna und Michael Knaller einen Namen gemacht. Wobei die nachhaltige Schiene für die Knallers kein Verkaufstrick sei. „Das ist kein Konzept“, sagt Corinna Knaller, als wäre das eine Beleidigung. „Wir sind einfach so. Das ist eine Lebenseinstellung. Hinter dem Gralhof ist der Berg, vor uns der See, und wir sind mittendrin. Wenn man ein bisschen Hausverstand hat, dann ist klar, dass man nur mit der Natur leben kann“, sagt die Hotelchefin.