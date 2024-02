Israel geht an die Grenze

Die israelische Armee bereitet eine Offensive in Rafah vor. Verbündete fürchten eine Katastrophe. Ägypten droht mit der Aufkündigung des Friedensvertrags.

Wien/Jerusalem. Die Welt starrt auf Rafah. Denn die Stadt ganz im Süden des Gazastreifens, an der Grenze zu Ägypten, soll zum Ziel einer israelischen Offensive zu werden. Premier Benjamin Netanjahu hat seiner Armee den Befehl gegeben, einen Einsatz dort vorzubereiten sowie Evakuierungspläne für die Bewohner auszuarbeiten. „Wir sind nicht leichtsinnig“, sagte Netanjahu in einem Interview. Es werde einen „sicheren Korridor“ für die Zivilisten geben, versicherte er.

Aber die Aussagen beruhigten Beobachter kaum. Und die Terroristen der Hamas drohten, eine Bodenoffensive in Rafah würde jegliche Verhandlungen über Geiselfreilassungen zunichtemachen Aber auch enge Verbündete bedrängten Israel öffentlich, von einem Angriff auf die Stadt Rafah abzusehen, zumal dort Hunderttausende Flüchtlinge gestrandet sind.

Österreich „tief beunruhigt“

Die USA warnten vor einer drohenden „Katastrophe“. Und Österreichs Außenministerium, das sich in den vergangenen Monaten mehrfach demonstrativ auf die Seite Israels gestellt hatte, kritisierte Netanjahus Pläne am Wochenende gleichfalls deutlich: Man sei „tief beunruhigt über eine mögliche Militär­operation in Rafah ohne einen Ausweg für Zivilisten“, schrieb das Außenministerin auf X. „Zivilisten müssen jederzeit geschützt werden“, hieß es in dem Post.

Zwar wurden erst danach Auszüge aus dem Netanjahu-Interview publik, in dem dieser erklärte, der Zivilbevölkerung würde „ein sicherer Weg aus der Stadt ermöglicht“. Aber zunächst war nicht klar, wohin dieser Weg führen könnte. Denn als der Gaza-Krieg begann, rief Israel die Bewohner des dicht besiedelten Landstreifens auf, sich in Richtung Süden und Rafah in Sicherheit zu bringen. Inzwischen hält sich mehr als die Hälfte der Bevölkerung von Gaza in der Stadt auf. Nun holt sie der Krieg auch dort ein. Denn aus der Luft wird Rafah längst angegriffen. Am Samstag erst bombardierte Israels Armee zwei Häuser. Berichten zufolge starben mehr als 20 Menschen. Israels Armee bestätigte, dass bei einem Angriff zwei Hamas-Verantwortliche ausgeschaltet wurden.

Nach israelischen Angaben wurde Rafah nicht nur zum Zufluchtsort von Zivilisten, sondern auch von Hamas-Kämpfern. Vier Hamas-Bataillone sollen sich in Rafah verschanzen. Ohne Angriffe auf diese Bataillone sei es „unmöglich, das Kriegsziel zu erreichen“, nämlich die Hamas auszuschalten, begründete Netanjahu.

Zentrum der Bemühungen, die Offensive noch zu verhindern und eine Waffenruhe zu vereinbaren, wurde Kairo. Nachdem hochrangige Hamas-Funktionäre in der ägyptischen Hauptstadt zu Gast waren, wird jetzt CIA-Chef Bill Burns am Nil erwartet. Für Ägypten ist der Einsatz für ein Ende des Kriegs besonders dringend: Man befürchtet eine Flüchtlingswelle aus dem Gazastreifen auf die ägyptische Sinai-Halbinsel. Kairo schickt zusätzliche Panzer und Truppen an die Grenze und warnte Israel ebenfalls vor einer Großoffensive. „Jede Ausweitung militärischer Operationen hätte schwere Kon­sequenzen“, sagte Außenminister Sameh Shoukry am Wochenende.

Ägypten schickt Panzer

Für Ägypten steht viel auf dem Spiel. Dass Israel nun auch im Süden angreift, bedeute Alarm für Ägypten, sagt der Nahost-Experte Joshua Landis von der Universität Oklahoma. „Ägypten will keine zwei Millionen bitterarme Palästinenser aufnehmen“, sagte Landis zur „Presse“. Schließlich stehe das mit 110 Millionen Menschen bevölkerungsreichste Land der arabischen Welt schon jetzt am Rande des Staatsbankrotts.

Präsident Abdel Fatah al-Sisi fürchte auch um die innere Sicherheit, sagt Landis. Ägypten hat zwar Kontakte zur Hamas und nutzt diese in den Gesprächen. Aber ideologisch ist Sisi ein Feind der radikalen Palästinensergruppe, die zur Bewegung der Muslimbruderschaft gehört.

„Sisi hat die Muslimbruderschaft in Ägypten zerstört“, sagte Landis. „Das Letzte, was er will, sind Tausende neue radikalisierte Islamisten in seinem Land.“

Omar Rahman von der Denkfabrik Middle East Council in Katar weist darauf hin, dass radikale Islamisten auf der Sinai-Halbinsel schon von dem Ausbruch des Gaza-Kriegs ein Problem für Sisis Regime ­waren. „Millionen traumatisierter und wütender Flüchtlinge“ auf der Sinai-Halbinsel würden die Region weiter destabilisieren, sagte Rahman der „Presse“.

Auch aus außenpolitischen Gründen stemmt sich Ägypten gegen eine Massenflucht aus Gaza. Rechtsradikale israelische Politiker fordern die permanente Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen. Kairo wolle nicht zum unfreiwilligen Helfer bei dieser „ethnischen Säuberung“ werden, sagt Landis.

Verhindern will Sisi den Massenansturm aus dem Gazastreifen mit militärischen und diplomatischen Mitteln. Die ägyptische Armee schickte jetzt rund 40 Panzer und gepanzerte Mannschaftswagen an die Grenze zu Gaza, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete. Nach Kriegsausbruch im Oktober hatte Ägypten bereits einen Betongrenzwall errichtet; die Mauer reicht sechs Meter tief ins Erdreich, um es der Hamas zu erschweren, die Grenze zu untertunneln.

Frieden steht auf dem Spiel

Zudem nutzen ägyptische Regierungsvertreter laut Medienberichten jede Gelegenheit, über westliche Gesprächspartner eine Warnung an Israel zu schicken: Eine Großoffensive in Rafah wäre das Ende des ägyptisch-israelischen Friedensvertrags von 1979, des ersten Vertrags zwischen Israel und einem arabischen Staat. Zuletzt gab die ägyptische Regierung diese Botschaft dem amerikanischen Außenminister, Antony Blinken, mit auf den Weg nach Israel, wie die „New York Times“ meldete. In direkten Kontakten mit israelischen Militärs forderten ägyptische Offiziere, Israel solle seine Militärschläge auf Hamas-Ziele in Rafah begrenzen. Vor allem hofft die ägyptische Regierung auf die angestrebte Feuerpause. Außenminister Shoukry sagte, Kairo bemühe sich, die Positionen von Israel und der Hamas auf einen Nenner zu bringen. Doch die Verhandlungen seien „komplex“.