Managerin und Mutter: Unternehmen müssen nachbessern

Gastbeitrag. Elternschaft mit Vorstandsmandaten in Aktiengesellschaften vereinbar zu machen, ist Aufgabe und Pflicht des Aufsichtsrats.



Wien. Stellen Sie sich vor: Es ist Anfang 2024, neue ESG-Standards treten in Kraft, und das Vorstandsmitglied Mark der Aktiengesellschaft Flix-AG möchte sich in diesem Bereich umfassend weiterbilden, um künftigen rechtlichen Herausforderungen gewachsen zu sein. Die Aufsichtsratsvorsitzende Klara begrüßt die Initiative. Es wird eine Freistellungsvereinbarung für drei Monate aufgesetzt; so lange dauert der avisierte ESG-Lehrgang, der in Stockholm stattfindet. Die Agenden des Vorstandsmitglieds werden reduziert und auf seine zwei Kollegen aufgeteilt; vereinbart wird, dass er seine Bezüge für die Dauer des Lehrgangs fortbezieht.